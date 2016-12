Phụ nữ càng lớn tuổi, nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng cũng tăng lên vì chu kỳ kinh nguyệt của họ nhiều hơn phụ nữ khác. Tỷ lệ ung thư buồng trứng cao nhất ở phụ nữ trong độ tuổi từ 55 và 64.



Dưới đây là những thông tin mới về bệnh mà bạn cần biết, theo Health.

Các triệu chứng của bệnh giai đoạn đầu rất khó phát hiện

Ung thư buồng trứng được xem là “kẻ giết người thầm lặng" bởi các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, và không được quan tâm, theo tiến sĩ June Y. Hou, giáo sư lâm sàng khoa ung thư phụ khoa tại Trung tâm y tế Đại học Columbia ở thành phố New York (Mỹ).

Đa số các bệnh ung thư buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi các triệu chứng nặng hơn nhiều.

Những triệu chứng sớm có thể bao gồm đầy hơi, đau vùng chậu/bụng, khó ăn hoặc cảm thấy nhanh no, và các triệu chứng tiết niệu, theo Hiệp hội ung thư Mỹ. Những triệu chứng này cũng có thể do các bệnh khác không phải ung thư, hoặc thậm chí các loại ung thư khác, đó là lý do tại sao rất nhiều phụ nữ bỏ qua chúng.

Không có tiêu chuẩn nào để tầm soát

Không giống như nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú, không có xét nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng, tiến sĩ Hou nói. Siêu âm định kỳ và CA125 - xét nghiệm máu có thể là cao bất thường ở phụ nữ bị ung thư buồng trứng, nhưng không có hiệu quả trong việc phát hiện ung thư buồng trứng sớm, theo FDA cảnh báo.

Ung thư buồng trứng có 4 giai đoạn

Trong ung thư buồng trứng giai đoạn 1, bệnh vẫn nằm trong buồng trứng và ống dẫn trứng, vẫn chưa lan đến các cơ quan, mô khác. Trong giai đoạn 2, ung thư lan đến các cơ quan vùng chậu khác, chẳng hạn như tử cung, bàng quang và đại tràng. Giai đoạn 3 ung thư buồng trứng đã vượt ra khỏi khung xương chậu tới niêm mạc của bụng, các hạch bạch huyết ở mặt sau của bụng, hoặc cả hai. Trong giai đoạn 4, ung thư đã lan rộng đến lá lách hoặc gan, hạch bạch huyết và các mô khác ngoài ổ bụng.



Vô sinh có liên quan với tăng nguy cơ ung thư buồng trứng

Nghiên cứu năm 2014 theo dõi hơn 12.000 bệnh nhân nữ đánh giá về vô sinh từ năm 1965 và 1988 cho thấy rằng họ có nguy cơ cao bị ung thư buồng trứng hơn so với những phụ nữ khác. Ngoài ra, lạc nội mạc tử cung và vô sinh nguyên phát có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao nhất.

Ngọc Lam