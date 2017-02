Ngủ không đủ giấc



Thiếu ngủ có thể khiến cho bạn tìm kiếm các món ăn nhẹ. Trong một phân tích mới về giấc ngủ, các nhà nghiên cứu tại Đại học King London (Anh) phát hiện ngủ khoảng 5 giờ khiến tiêu thụ nhiều hơn 385 calo so với ngủ gần 8 giờ.

Nếu không ngủ đủ giấc, hoóc môn chuyển hóa ghrelin và leptin bị gián đoạn, có thể ảnh hưởng đến mức độ thèm ăn, theo chuyên gia dinh dưỡng Vicki Shanta Retelny. Thiếu ngủ, não của bạn sẽ cần năng lượng và kích thích hấp thu calo, do đó, bạn có nhiều khả năng thèm thức ăn giàu chất béo và đường khiến tăng cân đáng kể.

Buồn chán hoặc căng thẳng

Bộ não khi buồn chán và căng thẳng sẽ kích thích bạn tiếp cận thực phẩm carb cao và đồ ngọt để làm tăng nồng độ serotonin trong não.

tin liên quan Căng thẳng tốt cho sức khỏe nếu bạn biết cách kiểm soát Căng thẳng tập trung tâm trí có thể giúp cải thiện hiệu quả và thậm chí tăng năng suất làm việc của chúng ta. Tuy nhiên, để tận hưởng những lợi ích của căng thẳng, chúng ta phải kiểm soát được tình huống, theo một nghiên cứu mới.

Nhậu say đêm hôm trước

Tỉnh táo sau một đêm say mềm, cơ thể bạn cố gắng bù đắp bằng cách ổn định lượng đường huyết và bổ sung thêm calo. Đó là lý do tại sao sáng hôm sau bạn thèm ăn sau một đêm say.

Quá trình trao đổi chất nhanh

Một số người có khả năng đốt cháy nhiều calo hơn so với người khác. Nếu cơ thể bạn đốt cháy nhanh các thực phẩm bạn ăn, bạn sẽ cảm thấy đói thường xuyên hơn để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Sắp đến ngày “đèn đỏ”

Phụ nữ cảm giác thèm ăn và ăn nhiều ngay trước khi kỳ kinh nguyệt, nghiên cứu cho thấy nồng độ estrogen tăng ngay trước chu kỳ kinh nguyệt khiến bụng đói cồn cào.

tin liên quan Những nguyên nhân ít ngờ tới khiến bạn thường khát nước Nếu bạn thường xuyên cảm thấy khát nước, ngay cả sau khi uống đủ nước, thì những nguyên nhân ẩn chứa bên trong được liệt kê dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ, theo boldsky.

Khát nước

Hãy thử uống một ly nước trước khi chọn thực phẩm nào đó để ăn khi bạn thèm ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy con người hay nhầm lẫn giữa cảm giác khát nước và đói.

Ngọc Lam