Xấu như chất béo bão hòa. Những người mê món bơ luôn tự trấn an bản thân khi thỉnh thoảng đọc được thông tin rằng chất béo bão hòa cũng mang lại lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên trang The British Medical Journal chính thức xác nhận chế độ ăn giảm loại chất béo này có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tim; trong khi chuyển sang loại chưa bão hòa (có trong dầu thực vật, hạt các loại, bơ, hải sản) lại tăng cường sức khỏe tim mạch.



Có chất béo giữ eo. Báo cáo của Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha cho biết ăn đúng loại chất béo có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Các chuyên gia đã chọn hơn 7.000 người bị tiểu đường loại 2 hoặc có nguy cơ bệnh tim và đề xuất 3 chế độ ăn khác nhau cho từng nhóm cụ thể. Một nhóm được yêu cầu áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải nhiều dầu ô liu, một nhóm khác cũng như thế nhưng thay dầu ô liu bằng hạt các loại, trong khi nhóm còn lại ăn ít chất béo. Kết quả cho thấy nhóm ăn dầu ô liu giảm cân nhiều nhất trong vòng 5 năm nghiên cứu.

Chế độ ăn Nhật Bản. Giới chuyên gia ẩm thực Tây phương đang khuyên mọi người nên ăn như người Nhật. Báo cáo trên chuyên san The British Medical Journal phát hiện những người Nhật tuân thủ các chỉ dẫn dinh dưỡng của nước này, như ăn nhiều gạo, rau quả, cá, thịt và các sản phẩm đậu nành, giảm 15% nguy cơ tử vong so với nhóm không theo đúng lời khuyên.

Đậu giúp giữ dáng. Dù không theo đuổi bất kỳ nỗ lực giảm cân nào, những người bổ sung 3/4 tách đậu các loại mỗi ngày trong vòng 6 tuần giảm 340 gr, theo kết quả nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition trong năm 2016. Có thể chọn đậu Hòa Lan, đậu lăng, đậu xanh, đậu đỏ hoặc đậu trắng đều được.

Bột đường và ung thư. Báo cáo mới đây phát hiện chế độ ăn nhiều chất bột đường có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư phổi, thậm chí ở người không hút thuốc. Tất nhiên ăn ít không sao, nhưng một tuần ăn vài lần với số lượng lớn sẽ có vấn đề, theo biên tập mảng dinh dưỡng của trang Health là Cynthia Sass. Để bảo vệ phổi và cơ thể trước các căn bệnh kinh niên liên quan đến chế độ ăn, như tiểu đường và tim mạch, nên chuyển sang các nguồn chất bột đường tốt như đậu, rau củ tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt.

Không cần cố uống 2,5 lít nước mỗi ngày. Trước lời khuyên uống 8 ly nước/ngày (tương đương chừng 2,5 lít), báo cáo trên chuyên san Proceedings of the National Academy đưa ra kết luận rằng điều này thực sự không cần thiết. Đầu tiên, lượng nước uống mỗi ngày tùy thuộc vào nhu cầu, và rất khó để nốc nước nếu không thật sự khát. Do vậy, mỗi người nên theo dõi nguyên nhân đằng sau tình trạng mất nước, và uống liền lúc khát.

Sống lâu nhờ protein thực vật. Kết quả cuộc nghiên cứu do Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) thực hiện cho thấy những người ăn nhiều protein động vật, đặc biệt trong trường hợp chuộng thịt đỏ đã xử lý so với cá hoặc gia cầm, đối mặt nguy cơ chết sớm cao hơn người bình thường. Trong khi đó, những người chuộng hấp thu protein thực vật, từ ngũ cốc, đậu, legume các loại, giảm đáng kể nguy cơ này.

