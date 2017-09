Trong cơ thể người có mỡ trắng và mỡ nâu. Mỡ trắng là mỡ có hại, chúng dự trữ calo và khi dư thừa sẽ gây béo phì . Mỡ nâu là mỡ có lợi, chúng giúp đốt cháy calo của mỡ trắng để tạo ra năng lượng, theo The Independent.

Một loại mỡ khác cũng được xem có lợi là mỡ màu be. Nó chỉ mới được phát hiện vào năm 2015 và được xem là loại mỡ trung gian giữa trắng và nâu. Các nhà khoa học Mỹ phát hiện rằng việc ngăn chặn hoạt động của một loại protein ở mỡ trắng có thể chuyển loại mỡ có hại này mỡ màu be, theo Daily Mail.

tin liên quan Choáng váng khi thấy con giun 'tung tăng bơi lội' trong mắt chàng trai Các bác sĩ Mexico rất choáng váng và lúng túng khi thấy giun dài 3mm và rộng 1mm đang ngoe nguẩy và 'tung tăng bơi lội' trong mắt của chàng trai 17 tuổi, theo Live Science.

tin liên quan Chế được vắc xin ngừa sâu răng Vắc xin mới có khả năng loại bỏ mảng bám tích tụ ở răng, tác nhân vốn gây ra những lỗ nhỏ trên răng dẫn đến sâu răng. Các nhà khoa học kỳ vọng vắc xin sẽ giúp mọi người không phải chịu những cơn đau vì sâu răng.

Các nghiên cứu phát hiện mỡ màu be rất giống với mỡ màu nâu. Cả hai cũng có khả năng đốt calo từ mỡ trắng có hại. Do đó, mỡ màu be được xem là chìa khóa giúp chống bệnh béo phì.

“Nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng bằng cách khống chế hoạt động của một loại protein, chúng tôi có thể chuyển hóa mỡ trắng có hại thành mỡ màu be có lợi, giúp đốt cháy mỡ trắng”, giáo sư y học Irfan Lodhi, người dẫn đầu nghiên cứu tại Trường Y khoa thuộc Đại học Washington (Mỹ), cho biết.

Thông thường, phần mỡ tích tụ ở bụng, đùi, hông là mỡ trắng có hại. Mỡ nâu có lợi nằm ở cổ và vai.

tin liên quan Những dấu hiệu trên da 'tiết lộ' sức khỏe của bạn, chớ xem thường! Bạn có biết các vấn đề sức khỏe có thể dễ dàng được nhận ra qua biểu hiện của làn da chúng ta? Da là chỉ số chính nếu chúng ta có bất kỳ vấn đề về sức khoẻ nào.

Trong nghiên cứu trên chuột, các nhà khoa học đã ức chế hoạt động của PexRAP, loại protein quan trọng trong tế bào mỡ màu trắng. Từ đó, lượng mỡ màu be của những con chuột này tăng lên. Chúng trở nên ốm hơn so với những con chuột bình thường khác dù cả hai nhóm đều ăn một lượng thức ăn như nhau.

Phát hiện mới thực sự có ý nghĩa vì các nhà khoa học kỳ vọng nó có thể là chìa khóa giúp chữa trị bệnh thừa cân, béo phì. Hiện tại, căn bệnh này đang ảnh hưởng đến khoảng 2 tỉ người, gồm cả người lớn và trẻ em, trên khắp thế giới, theo Daily Mail.

Hiện tại, các nhà khoa học đang tìm cách ngăn chặn hoạt động của protein PexRAP trong tế bào mỡ trắng ở người mà không gây tổn hại gì đến sức khỏe. Tiến sĩ Lodhi tin rằng nếu làm được điều này thì số lượng người béo phì trên thế giới sẽ giảm mạnh.

tin liên quan Nên hay không nên mang vớ khi đi ngủ? Dân gian có câu 'Lạnh chân đau họng', và cũng từ quan niệm này, nhiều người cho rằng mang vớ khi ngủ giúp giữ ấm chân, ngừa được cảm lạnh hoặc một số bệnh khác.

Ngọc Quý