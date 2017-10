tin liên quan

Những giai điệu tràn đầy lạc quan của bài Ở một nơi nào đó bên kia cầu vòng (Somewhere Over the Rainbow) được Bella Tucker (16 tuổi) - cô gái thiếu cả tay và chân - biểu diễn bằng piano đã thực sự gây xúc động.