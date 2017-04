Theo đó, công ty đảm bảo sẽ cung cấp đủ thuốc điều trị viêm gan C (thuốc phát minh) cho VN với giá thấp nhất, chỉ bằng 1% giá thuốc phát minh hiện đang bán ở thị trường Mỹ; hỗ trợ doanh nghiệp dược VN sản xuất thuốc điều trị viêm gan C, để có giá thuốc thấp hơn giá nhập khẩu, cũng như hỗ trợ nghiên cứu tương đương sinh học đối với thuốc sản xuất tại VN so với thuốc sản xuất tại Mỹ; cung cấp cho Bộ Y tế danh sách các công ty dược phẩm nước ngoài được Gilead Sciences cho phép sản xuất nguyên liệu và/hoặc thành phẩm thuốc điều trị viêm gan C của công ty.



Bộ Y tế sẽ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc theo hình thức cấp phép nhanh cho các thuốc điều trị viêm gan C do Gilead Sciences phát minh, đăng ký, sản xuất; đồng thời báo cáo Chính phủ xem xét việc đưa thuốc điều trị viêm gan C của công ty vào danh sách thuốc mua theo chương trình, và trong trường hợp này, công ty có thể xem xét để cung cấp thuốc cho VN với giá ưu đãi hơn nữa.

Gilead Sciences cũng cam kết có cơ chế bảo đảm các thuốc điều trị viêm gan C cung cấp cho thị trường VN theo một trong các hình thức nêu trên, đáp ứng các tiêu chí chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai bên sẽ sớm ký kết bản ghi nhớ chính thức về các nội dung nêu trên.

Liên Châu