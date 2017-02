Dù thừa cân hoặc quá ốm, bạn vẫn đối mặt nguy cơ mắc chứng mỡ thừa tích tụ dưới da, còn gọi là cellulite, ảnh hưởng từ 80 - 98% số phụ nữ trên toàn cầu, theo giới chuyên gia. Và trong khi không có cách điều trị nào hiệu quả, trên thực tế món ăn thức uống hấp thụ mỗi ngày có thể giúp bạn loại trừ lớp cellulite đáng ghét, từ đó loại trừ nguy cơ mụn, theo trang FEMAIL Food&Drink dẫn lời chuyên gia Lily Soutter.

Ớt chuông. Ăn cam không bằng xào ớt chuông cho bữa ăn, vì đây là loại đặc biệt chứa nhiều vitamin C, với một tách cũng đủ cung cấp gấp 3 lần lượng vitamin cần thiết mỗi ngày. Vitamin C lại là “quả bom” làm nổ tung cellulite một cách hoàn hảo, do nó là dưỡng chất thiết yếu liên quan đến quá trình hình thành collagen. Bằng việc thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, chúng ta có thể giúp da đàn hồi hơn, từ đó loại bỏ được cellulite.

Trà xanh. Giảm cân có thể hiệu quả đối với những người muốn có làn da mịn màng và không bị mụn. Uống trà xanh bên cạnh chế độ ăn hợp lý có thể đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và thậm chí còn hỗ trợ giảm cân. Một số báo cáo chứng tỏ thức uống này còn chứa các chất chống ô xy hóa gọi là catechin, giúp trì hoãn sự phân rã của collagen. Nếu muốn đạt được hiệu quả tối đa, cần ngâm trà suốt 5 phút trước khi uống.

tin liên quan Những lợi ích có thể bạn chưa biết về trà xanh Trà thảo mộc như trà xanh giúp giảm huyết áp cao, đốt cháy mỡ nhanh hơn và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Dưới đây là những lợi ích chưa biết về trà xanh nếu được uống hằng ngày, theo boldsky.

Ớt cayenne. Đây là gia vị đã chứng tỏ được năng lực tăng cường quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu. Các chuyên gia cho rằng chính hoạt động tuần hoàn máu trì trệ có thể đóng vai trò trong việc hình thành cellulite, nên khuyên người dùng thử ăn ớt cayenne để hóa giải cội nguồn khiến mỡ tích tụ dưới da.

Cá hồi. Đây là nguồn dồi dào chất béo gọi là a xít omega 3. Nhóm chất béo lành mạnh được nhiều chế độ ăn ưa chuộng có thể đảm bảo cung cấp chất dịch và độ ổn định cho toàn bộ các màng tế bào bên trong cơ thể. Do vậy, cá có mỡ được xem là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn giúp ngăn chặn hoặc giảm sự xuất hiện của cellulite.

Trà hoa cúc. Stress kéo dài có thể làm tăng đáng kể lượng hormone adrenaline và cortisol trong cơ thể, những chất càng làm tình trạng mỡ hình thành dưới da trở nên tồi tệ hơn. Thử đổi món cà phê ưa thích sang trà hoa cúc mỗi ngày để đẩy lùi những cảm giác stress và theo đó cellulite cũng ngót đi.

Trứng. Do collagen là protein dồi dào nhất trong cơ thể, bổ sung đủ protein đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đủ vật liệu cần thiết cho một làn da khỏe mạnh và đàn hồi. Ngoài protein, trứng còn chứa nhiều a xít amino như proline và lysine, thúc đẩy sự hình thành của mọi loại collagen.

tin liên quan Trẻ hóa với bông cải xanh Những dấu hiệu của lão hóa có thể trì hoãn nhờ vào hợp chất nicotinamide mononucleotide có trong một số loại thực vật như bông cải xanh, cải bắp và bơ.

Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ cho quá trình sản xuất collagen. Đồng thời, nó còn là nguồn cung cấp dồi dào những chất dinh dưỡng thực vật gọi là indoles. Kết quả nghiên cứu cho thấy indoles có thể gia tăng hàm lượng các thứ phẩm oestrogen trong nước tiểu. Điều này có nghĩa là bông cải xanh có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả của oestrogen, chất đóng vai trò tống cổ cellulite một cách hiệu quả.

Quả berries (quả mọng). Những loại trái cây này đặc biệt chứa nhiều chất chống ô xy hóa, bao gồm vitamin C. Về phần mình, nhóm chống ô xy hóa truy đuổi các gốc tự do sản sinh từ hiệu ứng của tia tử ngoại và ô nhiễm không khí, nguyên nhân khiến collagen bị tổn hại và góp phần làm suy yếu các mô liên kết.

Súp hầm xương. Đây là nguồn dồi dào collagen, và có vẻ như ăn nhiều nguồn cung cấp collagen chẳng gây hại gì cho cơ thể, mà còn có khả năng đẩy lùi sự xuất hiện của cellulite. Có thể dùng nước xương hầm và chế biến nhiều món ăn khác nhau, từ súp, canh đến các món hầm.

Dầu lanh. Là nguồn cung cấp lignin hiệu quả, trong khi lignin được chứng minh có năng lực điều biến hàm lượng oestrogen. Hay nói cách khác, lignin là dạng oestrogen thực vật. Một muỗng dầu lanh mỗi này có thể hỗ trợ giảm cân và hô biến sự xuất hiện của cellulite.

Tụ Yên