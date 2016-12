Nhiều bệnh lý và dị tật cột sống



Nguyễn Thùy L., sinh viên Đại học Công Đoàn (18 tuổi) cho biết: “5 năm trước mỗi lần mặc áo em thấy vai áo lệch một bên lại nhầm là áo may hỏng. Nhưng sau đó thì mẹ nhận ra em bị vẹo sột sống và đưa em đi khám”. Từng điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Không chỉ dáng đi mất cân đối mà kèm theo đó còn là tình trạng đau cột sống. Mức độ đau ngày càng nặng hơn, vận động khó khăn. Sau khi đã điều trị nhiều nơi không đỡ, Linh và gia đình quyết định phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật cột sống, Bệnh viện (BV) Bạch Mai. Mẹ của Linh cho biết: “Đến nay, một tháng được phẫu thuật cột sống, dáng người của cháu đã trở lại gần như bình thường, cũng không còn đau”.

“Em không còn mặc cảm bởi vóc dáng mất cân đối nữa. Và hình như cao lên một chút bởi cột sống thẳng lên, phải may quần áo khác”, bệnh nhân phấn khởi thông báo.

Cùng đợt phẫu thuật với Linh còn có bệnh nhân nữ 57 tuổi. Trước mổ, bà bị đau cột sống, nhiều lúc đau không đi được. Nguyên nhân do bị thoát vị đĩa đệm. “Sau mổ, được hướng dẫn tập tôi thấy nhẹ hẳn, đi, ngồi thoải mái.

Tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể là hình khối, hình lập thể, mà một hình khối trong không gian muốn chính xác là phải nhìn được từ nhiều chiều, càng nhiều chiều, càng chính xác. Với phẫu thuật viên cột sống, việc xác định được vị trí tổn thương là quan trọng nhất. Nếu sai vị trí, sẽ không giải quyết được tổn thương, từ đó không giải quyết được bệnh tật cho bệnh nhân. Việc xác định đúng vị trí tổn thương cột sống có ý nghĩa rất lớn vì trong phẫu thuật cuộc sống, chỉ sai số 1 mm thôi là vị trí cần can thiệp đã đi rất xa rồi và khi xác định sai vị trí sẽ dẫn đến nguy cơ ốc, vít (can thiệp vào cột sống) sẽ đến không đúng chỗ, có thể đi vào tủy sống, mạch máu hoặc dây thần kinh, gây tai biến cho bệnh nhân. TS-BS Hoàng Gia Du TS-BS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật cột sống, BV Bạch Mai cho biết, trong phẫu thuật cột sống thường liên quan đến tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu và cấu trúc xương dây chằng xung quanh. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vừa phải đảm bảo tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu không bị tổn thương vừa phải xử lý được các tổn thương do bệnh lý gây ra; đồng thời tái tạo lại cấu trúc sinh lý của cột sống bằng việc sử dụng vật liệu thay thế như nẹp vít, ốc, đĩa đệm nhân tạo… TS-BS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật cột sống, BV Bạch Mai cho biết, trong phẫu thuật cột sống thường liên quan đến tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu và cấu trúc xương dây chằng xung quanh. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vừa phải đảm bảo tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu không bị tổn thương vừa phải xử lý được các tổn thương do bệnh lý gây ra; đồng thời tái tạo lại cấu trúc sinh lý của cột sống bằng việc sử dụng vật liệu thay thế như nẹp vít, ốc, đĩa đệm nhân tạo…

Trong khi đó, phẫu thuật cột sống với các thiết bị thông thường chỉ cho phép nhìn cột sống trên mặt phẳng nên phẫu thuật viên rất khó xác định chính xác chi tiết giải phẫu, do đó có thể đặt ốc, vít, nẹp “va chạm”, gây tổn thương tủy xương, mạch máu hoặc dây thần kinh. Sai sót đó có thể gây tai biến liệt hoặc chảy máu.

TS-BS Hoàng Gia Du chia sẻ, với hệ thống máy O-arm cho hình ảnh không gian 3 chiều của cột sống, các vị trí, hình thái của tổn thương được xác định chính xác trong quá trình phẫu thuật cột sống. Hệ thống này được ứng dụng trong phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống có chỉ định mổ như: thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, dị dạng, u đốt sống, chấn thương.

O-arm làm giảm tỷ lệ phẫu thuật lại do bắt vít sai vị trí; hệ thống này cho độ chính xác về vị trí bắt vít đạt đến 93 - 100%; so với tỷ lệ từ 72 - 92% của phương pháp thông thường, qua đó giảm các biến chứng phẫu thuật. Liều tia xạ của O-arm cũng rất thấp nên bệnh nhân và phẫu thuật viên và nhân viên y tế được an toàn hơn. Đặc biệt, nhờ cho độ chính xác cao, O-arm cho phép các bác sĩ thực hiện thành công các ca phẫu thuật phức tạp.

TS-BS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai cho biết: Hệ thống máy O-arm giúp thời gian mổ được rút ngắn còn một nửa so với trước; 3 ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại được. Thời gian gây mê ít hơn, mức độ sang chấn ít hơn nhờ đó thời gian hồi phục nhanh hơn. Đây là hệ thống thiết bị mới lần đầu tiên có mặt tại VN nên BV đang xây dựng mức chi phí, là cơ sở kiến nghị Bảo hiểm xã hội VN chi trả cho bệnh nhân thông qua quỹ bảo hiểm y tế.

Nam Sơn