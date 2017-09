Tập chống đẩy một tay không những giúp bạn khoe được cơ bắp thật ngầu trên Facebook hay Instagram mà bài tập này còn đem lại sức mạnh toàn diện vượt trội cho phần thân trên, theo Livestrong.com.

Bài tập này được cho còn ưu việt hơn cả các bài hít xà đơn hay bench press (nằm ghế đẩy tạ đòn). Song, luyện thành công bài chống đẩy một tay không phải là chuyện đơn giản.Hành trình đi từ chống đẩy hai tay đến một tay là rất gian nan, phải trải qua nhiều bước tuần tự, bởi nếu không biết lượng sức mình mà nôn nóng đốt cháy giai đoạn thì dễ gặp tai nạn. Tốt nhất là để luyện thành công động tác khó này, bạn nên có huấn luyện viên để hướng dẫn kỹ càng.Tuy nhiên, sau khi bạn đã thành thục bài chống đẩy một tay, thì rất có thể nhóm cơ bắp phía thân trên của bạn sẽ phình to nhanh chóng. Do vậy, bạn nên chú ý tập thêm các nhóm cơ khác, nhất là phần thân dưới để có được thể hình cân đối, tránh trường hợp "trên to, dưới teo" đáng tiếc.Bên cạnh đó, để tập bài chống đẩy một tay đạt hiệu quả phát triển cơ bắp như mong đợi, bạn cũng cần lưu tâm đến chế độ dinh dưỡng đa lượng, phù hợp với người tập thể hình.