Những người ủng hộ thực phẩm tươi tin rằng chất dinh dưỡng có thể bị đông lạnh, nhưng không thể phủ nhận rằng thực phẩm đông lạnh là một cách dễ dàng để phục vụ cho bữa ăn, theo Medical Daily.

Một nghiên cứu sẽ được công bố vào tháng 6.2017 cho thấy niềm tin chung rằng thực phẩm tươi có giá trị dinh dưỡng cao hơn đông lạnh là sai. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các chất dinh dưỡng trong một số sản phẩm tươi và đông lạnh cũng như loại thứ ba được gọi là tươi - được lưu giữ trong thời hạn ngắn ngày.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét vitamin C, vitamin A và folate trong bông cải xanh, cải bắp, bắp, đậu xanh, rau chân vịt, quả việt quất, dâu tây và đậu xanh. Trong hầu hết các so sánh, họ không tìm thấy sự khác biệt lớn trong lượng vitamin được bảo quản. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng trong một số trường hợp, thực phẩm đông lạnh thực sự có nhiều chất dinh dưỡng hơn so với các loại thực phẩm tươi sống, theo Medical Daily.

Theo báo cáo, lý do sản phẩm đông lạnh giữ lại các chất dinh dưỡng của chúng là nhờ thông qua một kỹ thuật gọi là đông lạnh tươi, đóng băng thực phẩm nhanh nên không trải qua quá trình chờ xe tải trước khi vận chuyển đến cửa hàng tạp hóa và đến tay người tiêu dùng.

Rau đông lạnh thường có dinh dưỡng tương đương với rau tươi bởi vì chúng thường đông lạnh ngay tại chỗ, ngay sau khi thu hoạch, theo chuyên gia dinh dưỡng Emily Braaten.

Các nhà nghiên cứu kết luận, tất nhiên, trái cây và rau quả đều tốt cho sức khỏe chúng ta và đã chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh như bệnh tim và ung thư. Cho dù chúng ta mua chúng ở dạng tươi hoặc đông lạnh, chúng ta cũng cần ăn từ 5 đến 9 khẩu phần mỗi ngày theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, theo Medical Daily.

Ngọc Lam