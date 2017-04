Thuốc điều trị động kinh Valproate (được phân phối dưới các tên Depakine, Depakote, Stavzor…) đã gây ra tình trạng “dị tật nghiêm trọng” cho 2.150 đến 4.100 trẻ ở Pháp kể từ khi được giới thiệu ở thị trường nước này vào năm 1967, theo AFP ngày 20.4 dẫn kết quả điều tra ban đầu của giới chức y tế Pháp.

Thai phụ được kê đơn loại thuốc này có nguy cơ sinh con dị tật cao gấp 4 lần, theo báo cáo do Cục An toàn dược phẩm quốc gia (ANSM) và Cơ quan Bảo hiểm y tế Pháp đồng thực hiện. Đồng tác giả báo cáo Mahmoud Zureik, Giám đốc khoa học ANSM, cho hay cuộc nghiên cứu đã xác nhận Valproate có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi, bao gồm tật nứt đốt sống, dị tật tim và bộ phận sinh dục. Nguy cơ mắc bệnh tự kỷ và những vấn đề về phát triển cũng cao hơn so với những phụ nữ không uống thuốc trong thai kỳ. Pháp sẽ công bố kết quả chính thức về sự liên hệ của Valproate và chứng tự kỷ trong một báo cáo khác vào cuối năm 2017.





H.G