Đạp xe đang trở thành xu hướng mới của những người miệt mài giảm cân. Cách vận động thể chất này giúp chúng ta luôn sảng khoái và hứng thú để duy trì lâu dài. Nếu nhìn vào những ích lợi xa hơn của thói quen đi xe đạp dưới đây, có thể từ tuần sau, bạn sẽ cất chiếc xe máy qua một bên...

Thật khó đo lường 'dấu chân carbon' (cụm từ chỉ tác động đối với môi trường qua hoạt động thường ngày) của xe đạp một cách chính xác. Song, các nhà khoa học đều tin rằng đi xe đạp thân thiện với môi trường hơn hẳn những phương tiện giao thông khác.Số người đạp xe ngày càng tăng đáng kể và con số thương vong bởi xe đạp giảm rõ rệt. Theo thống kê từ năm 2000 đến 2008 tại Anh, những vụ chấn thương do xe đạp gây ra giảm 12%. Ngoài ra, những người đạp xe cũng được cho là ít bệnh tật hơn.

Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu lớn do Đại học Glasgow (Anh), vừa được công bố trên British Medical Journal.Các nhà khoa học đã theo dõi tình trạng sức khỏe của trên 264.337 người (52% là phụ nữ) suốt 5 năm và ghi nhận rằng việc đạp xe đi làm có liên quan đến việc kéo giảm đến 45% nguy cơ phát triển ung thư, lẫn 46% nguy cơ bệnh tim mạch so với thói quen đi ô tô hoặc phương tiện công cộng khác.Nhìn chung, những người hay đạp xe có thể giảm 41% nguy cơ chết sớm do bất kỳ nguyên nhân nào, theo Huffington Post.