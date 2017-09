"Chúng chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh; đồng thời cải bó xôi cũng giàu folate, giúp duy trì ADN khỏe mạnh, đặc biệt là ngừa ung thư", Karen Collins, cố vấn dinh dưỡng cho Viện nghiên cứu ung thư Mỹ, cho biết.

Hỗ trợ giảm cân



Cải bó xôi có mức calo và chất béo thấp, nhưng giàu dưỡng chất và chất xơ. Đây là các yếu tố giúp hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa táo bón, kiểm soát đường huyết tốt, theo Stylecraze.com.

Cải thiện thị lực

Cải bó xôi dồi dào chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa võng mạc do lão hóa. Đồng thời, cải bó xôi còn chứa nhiều vitamin A, hỗ trợ duy trì màng nhầy khỏe mạnh và cần thiết cho thị lực.

Duy trì sức khỏe xương

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin K, duy trì sức khỏe ổn định của xương. Một chén cải bó xôi luộc chín cung cấp nhiều hơn 10 lần nhu cầu vitamin K hằng ngày của một người. Vitamin K giúp giảm sự kích hoạt osteoclast, một loại tế bào gây phá vỡ cấu trúc xương trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, vitamin K cũng thúc đẩy sự tổng hợp osteocalcin, một loại protein cần thiết cho việc duy trì sự chắc khỏe cho xương.

Có thể nói cải bó xôi là loại rau xanh thích hợp để thay thế cho các sản phẩm từ sữa nhờ cung cấp canxi thiết yếu, ngăn ngừa loãng xương. Thực phẩm này cũng là nguồn protein tuyệt vời dành cho người ăn chay, giúp tăng cường các mô cơ cũng như hỗ trợ phát triển collagen.

Kiểm soát huyết áp và giảm stress

Cao huyết áp gây bệnh thận, bệnh tim và đột quỵ. Tiêu thụ cải bó xôi có thể giúp kiểm soát chứng cao huyết áp, giảm stress và lo âu. Cải bó xôi giàu kẽm và magiê, giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm và từ đó cơ thể sẽ được thư giãn tối ưu.

tin liên quan Tin vui cho những người thích ăn ớt Nhiều người khoái ăn ớt chỉ vì nó làm tăng hương vị cho món ăn nhưng lại ít biết về những ích lợi đối với sức khỏe mà trái ớt đem lại.

Ăn nhiều cải bó xôi giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Beta-carotene và vitamin C có trong cải bó xôi giúp bảo vệ các tế bào của đại tràng khỏi những tác hại của những gốc tự do (có nguy cơ gây ung thư).Cải bó xôi duy trì sự ổn định của chức năng não, đặc biệt là ở người già. Loại rau này giúp não hoạt động tốt và tư duy minh mẫn. Vitamin K có trong cải bó xôi thúc đẩy hệ thần kinh khỏe mạnh thông qua việc tạo điều kiện tổng hợp sphingolipid, chất béo tạo nên vỏ myelin bao bọc quanh dây thần kinh.Cải bó xôi giàu lutein, giúp ngừa sự dày lên của thành động mạch (do lắng đọng chất béo), qua đó giảm nguy cơ đau tim.