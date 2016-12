Đi shopping quần áo hiệu Trump



Báo The New York Times ngày 28.12 đã dẫn độc giả đi “shopping” một vòng ở một cửa hàng Saks Off Fifth, nơi một cái áo kiểu hiệu Ivanka Trump sản xuất tại Indonesia được giảm giá từ 69 USD xuống còn 34,99 USD. Cách đó vài giá treo đồ là dãy áo khoác Ivanka Trump sản xuất tại Việt Nam. Tại cửa hàng Macy’s, đôi giày bốt Ivanka Trump sản xuất tại Trung Quốc có giá nhỉnh hơn 100 USD chút ít.

Không chỉ là hàng hóa thương hiệu Ivanka Trump mới “giành” công ăn việc làm của người Mỹ. Ở Trump Tower ngay trung tâm New York, một cái mũ lưỡi trai cotton màu xanh thêu chữ Trump National Golf Club có giá 35 USD cũng được sản xuất tại Bangladesh. Hay cái áo có mũ Trump Tower may tại Pakistan được gắn đơn giá 50 USD.

Sẽ chẳng người Mỹ nào thấy chuyện này là bất thường. Theo Hiệp hội quần áo và giày dép Mỹ, hầu hết trang phục người Mỹ mua tại Wal-Mart, Macy’s và Target được sản xuất ở nước ngoài, cụ thể là 97% quần áo và 98% giày dép.

Người duy nhất cảm thấy hay ít nhất “la làng” chuyện này bất thường lại chính là ông Trump, tổng thống đắc cử của nước Mỹ.

"Tội đồ" Ivanka Trump?

Suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã mạnh mẽ chống lại tình trạng nước Mỹ để mất công ăn việc làm vào tay những nước như Trung Quốc, Mexico hay Việt Nam. Trên trang web của mình, ông tuyên bố sứ mệnh là “thương lượng lại các thỏa thuận thương mại công bằng cho nước Mỹ, tạo việc làm cho người Mỹ, tăng lương cho người Mỹ và giảm thâm hụt mậu dịch của Mỹ”.

Quan điểm của tổng thống đắc cử Trump rất rõ ràng: người Mỹ mà ra nước ngoài sản xuất hàng hóa là không thể chấp nhận. Ông chỉ trích hệ thống hiện nay đã để cho tình trạng “chảy” ồ ạt công việc Mỹ ra nước ngoài và tuyên bố sẽ thay đổi điều đó. Một trong những biện pháp mà gần đây ông đưa ra là sẽ trừng phạt các công ty Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất ở nước ngoài, bằng cách dựng lên những hàng rào thuế quan cao ngất đối với sản phẩm của các công ty này.

Nhưng xem ra, chính cô ái nữ xinh đẹp và xuất sắc nhất trong 5 người con của ông Trump là “tội đồ” đã “tiếp tay” cho tình trạng mất công ăn việc làm của người Mỹ. Hầu hết các sản phẩm thời trang của cô này - cũng giống như đa số mặt hàng thời trang khác đang được bán ở Mỹ - đều được sản xuất ở nước ngoài. Ivanka kinh doanh chúng ồ ạt, rộng khắp và tiền cứ thế ào ạt chảy vào túi cô, tỉ lệ thuận với tình trạng công việc chảy ra khỏi nước Mỹ.

Nhà cung cấp thông tin xuất nhập khẩu ImportGenius đã thống kê có 193 kiện hàng nhập khẩu vào Mỹ cho cô Ivanka trong năm nay, tính đến ngày 5.12, chủ yếu là giày dép và túi xách từ Trung Quốc. Ngoài ra, khối lượng áo đầm và áo khoác khổng lồ mà cô nhập chủ yếu được may tại Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Khi ông Trump diện cà vạt Trung Quốc

Còn với ông Trump, ngoài các dòng sản phẩm thời trang mang thương hiệu của ông sản xuất ở nước ngoài như đã nói ở trên (quy mô không đáng kể so với con gái Ivanka), chính bản thân ông cũng đi ngược lại với tuyên bố của mình. Suốt chiến dịch tranh cử, giai đoạn phải đánh bóng tối đa hình ảnh, ông Trump đã chọn diện không ít trang phục sản xuất ở nước ngoài.

Trang web cung cấp thông tin thời trang, mua sắm Racked thậm chí còn chỉ đích danh các chiếc cà vạt mà ông Trump đeo được sản xuất tại Thặng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Theo Racked, chúng được sản xuất trong điều kiện công nhân bị trả lương rất thấp, thường xuyên bị kiểm tra, không có ngày nghỉ lễ, nghỉ bệnh…

Quay lại với ngôi sao sáng xinh đẹp trong dòng họ Trump, chưa rõ Ivanka có "thấm nhuần triết lý" của người cha nổi tiếng mà chuyển sang lội ngược dòng sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu cô ở trong nước Mỹ hay không. Và cũng chưa rõ nếu Ivanka làm thế thì có ai mua hàng của cô hay không.

Chỉ có một điều rất rõ: cô đang phải chật vật điều chỉnh các bước đi giữa thương trường và chính trường - 2 lĩnh vực mà dường như người phụ nữ đầy tham vọng này đều muốn. Mà đi hàng hai là điều không dễ, ít ra là ở nước Mỹ mà Ivanka đang sống.

Ngay khi ông Trump vừa mới đắc cử tổng thống, trong buổi phỏng vấn chính trị đầu tiên của cả nhà Trump, cô trưởng nữ đeo một chiếc vòng vàng đính đá lấp lánh. Sau đó, công ty của cô tiếp thị chiếc vòng với giá hơn 10.000 USD cùng với hình ảnh cô đeo cái vòng trong buổi phỏng vấn. Điều này ngay lập tức khiến dư luận "ném đá" tơi bời, còn công ty của cô phải xin lỗi.

Hay việc Ivanka có mặt trong buổi bố cô tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng khiến nhiều người "nhướng mày". Cùng thời điểm đó, công ty của cô đang thương lượng làm ăn với một công ty có mối quan hệ mật thiết với chính phủ Nhật.

Còn phải chờ xem Ivanka - người nghe đâu "nhắm nhé" vai trò đệ nhất phu nhân mà vợ ông Trump tỏ ra thờ ơ - sẽ đi những nước cờ nào sau ngày 20.1.2017, ngày ông Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

