Mỹ thả bom “khủng” dằn mặt Bình Nhưỡng Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 14.4 cho biết 36 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng sau khi Mỹ thả bom GBU-43, được gọi là “mẹ của các loại bom”, vào sào huyệt của nhóm này. Theo AFP, quả bom trên được thả từ máy bay vận tải MC-130 xuống huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar, sát biên giới với Pakistan vào tối 13.4. Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết quả bom nặng 9.797 kg đã phá hủy “một hệ thống đường hầm và hang động được các tay súng IS sử dụng để tự do đi lại”. Hãng Yonhap dẫn lời ông Gordan Chang, chuyên gia về vấn đề an ninh ở Đông Á, nhận định đó chính là thông điệp mà Mỹ muốn gửi đến Triều Tiên, rằng nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân, họ sẽ phải chịu số phận tương tự. “Quả bom đã nhắm trúng mạng lưới đường hầm của IS thì cũng có thể sẽ nhắm vào đường hầm trú ẩn của quân đội Triều Tiên”, ông Chang nhấn mạnh.