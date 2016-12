Bí ẩn 3 tấn vàng trong tay tù nhân Mỹ

Kho báu của Hitler Một kho báu chứa khoảng 3 tấn vàng trị giá khoảng 124 triệu USD của trùm phát xít Đức Adolf Hitler bị mất tích sau Thế chiến thứ hai lâu nay cũng đã trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà săn lùng kho báu trên thế giới. Theo tờ The Mirror, ông Phil Sayers - một thợ lặn chuyên nghiệp người Anh và chủ Công ty dịch vụ lặn LHM Healthcare - mới đây khẳng định kho vàng của Hitler không được cất giữ trong một hầm trú ẩn bí mật hoặc trên đoàn tàu lửa như tin đồn mà có thể đang nằm trong một xác tàu đắm ở độ sâu 450 m tại biển Baltic, ngoài khơi Ba Lan. Ông Sayers cho rằng số vàng trên đã được Hitler đưa lên chiếc tàu chở người tị nạn mang tên Wilhelm Gustloff để tẩu tán khỏi nước Đức trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Tuy nhiên con tàu chở theo hơn 10.000 người đã bị Liên Xô đánh chìm hồi tháng 1.1945. Theo ông Sayers, một nạn nhân may mắn sống sót tên là Rudi Lange kể lại rằng trong một lần ra ngoài hút thuốc lá, ông đã tận mắt thấy 64 thùng nghi đựng vàng của Hitler được đưa lên tàu. Ông Lange nguyên là người truyền tin qua radio trên con tàu xấu số. Thời điểm xảy ra thảm họa chìm tàu, Lange mới 17 tuổi và đã gửi thông điệp cầu cứu ngay sau khi Wilhelm Gustloff trúng ngư lôi của tàu ngầm Liên Xô S-13. Chỉ khoảng 1.200 người trong tổng số 10.600 người trên tàu sống sót. “Ông ấy (Lange) ban đầu không biết các thùng hàng chứa gì song vào năm 1972, ông ta gặp một nạn nhân may mắn thoát chết khác, vốn là lính gác được giao nhiệm vụ canh giữ các thùng chứa vàng. Và người này đã kể lại mọi thứ”, theo tờ Daily Star (Anh) dẫn lời ông Sayers. Bản thân ông Sayers cũng lặn xuống biển thám hiểm xác tàu vào năm 1988. Ông nói đã thấy con tàu bị vỡ tan tành và do đó các thùng vàng hẳn đã bị chôn vùi bên dưới. Thợ lặn người Anh cũng tìm thấy nhiều ô cửa sổ dọc mạn tàu mà theo ông là thuộc dạng phòng đặc biệt để chứa đồ vật giá trị. Ông khẳng định đây có thể là dấu vết chứng minh có sự tồn tại của các thùng đựng vàng.