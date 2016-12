Tổng giám đốc của Boeing, ông Dennis Muilenburg cam kết với ông Trump trong cuộc họp tại khu điền trang xa xỉ Mar-a-Lago của vị tổng thống đắc cử ở bang Florida hôm 21.12 như sau: "Chúng tôi sẽ xoay sở để hoàn thành nó với giá dưới 4 tỉ USD, và chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với nhau để đảm bảo chắc chắn điều đó sẽ xảy ra". Được biết đơn giá trước đây mà Boeing đưa ra cho việc thiết kế và sản xuất loại chuyên cơ thế hệ mới ở mức khoảng 4,2 tỉ USD (cho 2 chiếc).



Boeing đang ở giai đoạn xây dựng hệ thống liên lạc và an ninh cho chuyên cơ của tổng thống Mỹ thế hệ mới, do Không lực Mỹ đặt hàng.

Tuy nhiên hôm 6.12 vừa qua, ông Trump chỉ trích gay gắt hợp đồng chuyên cơ Air Force One với Boeing, bảo rằng đơn giá 4,2 tỉ USD là "vượt ngoài tầm kiểm soát", rằng Boeing quá hời, kiếm quá nhiều tiền trong phi vụ này. Ông kêu gọi hủy hợp đồng với Boeing.

Sau cuộc gặp với tổng giám đốc Muilenburg, ông Trump dường như đã tỏ ra bớt gay gắt hơn với tuyên bố: "Chúng tôi đang hướng tới việc giảm giá khủng".

Đáp lại, tổng giám đốc Muilenburg nói: "Chúng tôi đảm bảo (tổng thống đắc cử Trump) sẽ có được máy bay tốt nhất với giá hợp lý nhất".

Chưa biết giá cả cuối cùng của phi vụ này - nếu thành công - sẽ là bao nhiêu. Chỉ có một điều chắc chắn: ông Trump khó có cơ hội ngồi lên chuyên cơ mới, mà nếu có thì cũng không kịp ngồi lâu. Dù có tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 đi chăng nữa thì 8 năm là khoảng thời gian tối đa ông có cơ hội vi vu khắp thế giới trên chiếc Air Force One - niềm tự hào của các tổng thống Mỹ (riêng với ông Trump cũng còn chưa rõ ông có tự hào không, vì xưa nay ông vẫn chỉ tỏ ra tự hào với máy bay riêng in chữ Trump to đùng trên thân máy bay).

Sớm nhất thì cũng phải tới năm 2024, Air Force One thế hệ mới sẽ được hoàn thiện và giao cho Nhà Trắng nếu mọi chuyện êm xuôi. Còn ông Trump trong điều kiện thuận lợi nhất (đắc cử nhiệm kỳ 2) cũng sẽ phải rời Nhà Trắng vào tháng 1.2025.

Được biết những chiếc Air Force One hiện nay bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/4 thế kỷ trước, dưới thời tổng thống George H. W. Bush (Bush cha), đã chở ông này cùng các tổng thống Clinton, Bush con và Obama.

tin liên quan Ông Trump đòi huỷ bỏ dự án chuyên cơ Air Force One mới Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump ngày 6.12 yêu cầu hủy bỏ hợp đồng 4 tỉ USD với Boeing để sản xuất chuyên cơ Air Force One mới cho Tổng thống, cho rằng chi phí dự án “lố bịch và hoàn toàn mất kiểm soát”.

Cũng trong ngày 21.12, tổng thống đắc cử Trump đã gặp ông Marillyn Hewson - tổng giám đốc của hãng Lockheed Martin, vốn đang phụ trách chương trình phát triển loại chiến đấu cơ tàng hình F-35 Lightning II cho quân đội Mỹ. Ông Trump cũng đã chỉ trích chi phí dành cho chương trình F-35 Lightning II quá đắt đỏ và sẽ không có chuyện quân đội vung tay quá trán dưới nhiệm kỳ của ông. Ngay sau dòng "tâm sự" của ông Trump trên Twitter, cổ phiếu của Lockheed Martin rớt giá thê thảm, mất ngay 3,5 tỉ USD.

Quay lại diễn biến mới nhất, chi tiết buổi gặp giữa ông Trump và tổng giám đốc Hewson không được công bố. Hãng tin UPI chỉ dẫn lời ông Trump tỏ ra rất hoan hỉ: "Đó là một điệu nhảy, anh biết đấy. Nó giống như khiêu vũ vậy. Chúng ta sẽ làm cho giá cả phải giảm xuống và chúng ta làm điều đó một cách lịch lãm".

Xem ra, ông trùm bất động sản sẽ đem kinh nghiệm thương trường vào Nhà Trắng và áp dụng nó triệt để như đã nói: "Đã đến lúc cần một người biết chốt hợp đồng trong Nhà Trắng".

Kiều Oanh