Sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên trong 36 năm bỏ phiếu trắng để Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết chỉ trích các khu tái định cư cho người Do Thái của Israel, ông Donald Trump vịn tới một cái loa phóng thanh công suất siêu khủng quen thuộc để có ý kiến: Twitter.

Ông viết hôm 28.12 vừa qua: “Chúng ta không thể để cho Israel bị đối xử theo kiểu bị khinh rẻ và thiếu tôn trọng như thế này. Họ từng có một người bạn tuyệt vời trên đất Mỹ, bây giờ thì không còn nữa. Sự lao dốc bắt đầu với thỏa thuận kinh hoàng với Iran và bây giờ thì tới cái này (nghị quyết của Liên Hiệp Quốc)! Hãy cứ mạnh mẽ, Israel ạ. Ngày 20.1 đang đến rất nhanh!".

Thế là chính trường thế giới cũng bị "lôi vào vòng xoáy" Twitter. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu lập tức tweet lại: "Tổng thống đắc cử Trump, cảm ơn ông vì tình hữu nghị nồng ấm và sự ủng hộ dứt khoát của ông dành cho Israel".

Thông thường, các giao tiếp cỡ lãnh đạo quốc gia như thế này, nhất là trong bối cảnh ông Trump chỉ mới đắc cử chứ chưa nhậm chức, thường được thực hiện kín đáo, không bao giờ phơi ra trước mắt bàn dân thiên hạ như vậy.

Lập tức, ông Trump hứng chỉ trích. Báo Washington Times ngày 5.1 dẫn lời Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố: "Những vấn đề như thế này quá quan trọng để chỉ dùng vài từ sơ sài như vậy. Thách thức của chúng ta là vấn đề quá trọng đại để có thể viết trên Twitter. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại cần nhiều hơn 140 ký tự để giải quyết mỗi vấn đề (Twitter quy định mỗi dòng trạng thái không quá 140 ký tự)". Rồi ông kết luận: "Nước Mỹ không thể cho phép một tổng thống Twitter".

Nhưng rõ ràng, những cú tweet của ông Trump đã phát huy tác dụng nhanh chóng, dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều so với các cách truyền thống. Ông đang làm thay đổi cách vận hành nước Mỹ và ảnh hưởng đến chính trường thế giới.

Cùng lúc, ông Trump cũng dùng Twitter để... ép giá các nhà bán hàng, điều ông hẳn có kinh nghiệm hơn nhiều vị tổng thống Mỹ khác. Boeing đã phải tự động hạ giá chuyên cơ Air Force One thế hệ mới sau khi ông Trump lên Twitter "chê ỏng chê eo" đơn giá đã được chính quyền Obama đồng thuận. Hãng xe Ford cũng phải tuyên bố rút lại kế hoạch đầu tư 1,6 tỉ USD vào một nhà máy ở Mexico sau một "dòng tâm trạng" của ông Trump trên Twitter.

Rồi hôm 3.1 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi đọc công văn siêu hỏa tốc gởi trên... mạng xã hội của ông Trump, chỉ trích kế hoạch cải tổ Văn phòng độc lập về đạo đức quốc hội của các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, các nghị sĩ đảng này đã phải rút lại đề nghị (đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả lưỡng viện quốc hội Mỹ).

Cây gậy và củ cà rốt

Ông Trump từng viết một cuộc sách mang tên "Nghệ thuật thương lượng", nói về kỹ năng thương lượng mà ông theo đuổi trên thương thường. Và ông cũng áp dụng triệt để nó trên chính trường.

Trái với các lãnh đạo Mỹ trước đây, ông Trump thời gian qua khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin hết lời - một điều gây "chướng tai gai mắt" ở Mỹ giữa bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Đối thủ của ông Trump thời tranh cử tổng thống, bà Hillary Clinton thậm chí gọi ông là bù nhìn của Tổng thống Putin.

Tại sao ông Trump lại khen đối thủ của nước Mỹ? Ông tin rằng Nga có thể giúp Mỹ loại bỏ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - một trong những tổ chức khủng bố đáng sợ nhất hiện nay. Ông cũng tin rằng Trung Quốc, Iran và IS đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ hơn hẳn so với Nga. Bởi thế, tại sao lại không tán dương ông Putin trên Twitter? Đó dường như là củ cà rốt ông Trump chìa ra.

Cùng lúc, ông Trump cũng tuyên bố xây dựng lại quân đội, đe dọa chạy đua hạt nhân và nói muốn gỡ các rào cản để Mỹ thăm dò dầu khí. Tất cả đều là những bước đi đe dọa đến Nga. Hẳn đây là cây gậy của tỉ phú một thời chỉ biết kinh doanh.

Twitter cũng thường xuyên là nơi để nhân vật sắp vào Nhà Trắng chọc tức đối thủ. Trước thời khắc giao thừa, ông Trump chúc mừng năm mới theo kiểu "không đụng hàng". Nơi chúc tụng cũng chính là Twitter: "Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, bao gồm cả nhiều kẻ thù của tôi, cũng như những người đã chiến đấu với tôi và thua xiểng liểng đến không biết phải làm gì. Thương!".

Trong khi báo chí nhướng mày, những người ủng hộ ông Trump ôm bụng mà cười. Cuối cùng, báo chí Mỹ không vui tí nào khi ông không dựa vào họ để truyền tải chính sách, thông điệp của mình đến người dân. Còn ông Trump cứ thế liên tục tweet theo kiểu nhanh gọn và hiệu quả của mình.

Kiều Oanh