Cây cọ xuất hiện trong rất nhiều thước phim của các hãng phim Mỹ, trên các áp phích quảng cáo, clip ca nhạc. Tuy nhiên loại cây này, tổng số lên đến 75.000 cá thể vào năm 1990, có thể sớm mất bóng trên quê hương Hollywood trước sức phá hủy khủng khiếp của một dạng nấm mốc và côn trùng gây hại. Theo tờ The Los Angeles Times ngày 30.9, “sát thủ” diệt cọ bao gồm một loài bọ ăn cây gốc Nam Mỹ và nấm mốc có tên Fusarium.

Chưa rõ bao nhiêu cây cọ đã chết và tốc độ hủy hoại quần thể thực vật đặc trưng của Los Angeles cũng không được kiểm soát, một phần do giới hữu trách chẳng mấy quan tâm. Thậm chí còn có tin sẽ không có cọ non thay thế, vì giới chức thành phố đang cân nhắc trồng những loài cây khác cho nhiều bóng râm và hút nước ít hơn trong bối cảnh nhiệt độ tại đây đang trên đà tăng do biến đổi khí hậu.

tin liên quan Cháy rừng lớn tại Los Angeles Lửa từ vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay tại Los Angeles vẫn đang tiếp tục cháy đến ngày thứ ba. Hơn một ngàn lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa bùng phát.





H.G