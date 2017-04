Cụ thể, Tổng thống Trump đã trải qua 7 kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida kể từ khi nhậm chức cách đây hơn 10 tuần, vào ngày 20.1, theo báo The Independent. Ước tính mỗi chuyến nghỉ như thế tốn ít nhất 3 triệu USD, trong đó có chi phí bảo vệ an ninh cho ông Trump.

Còn chi phí đi lại của ông Obama trong 8 năm làm tổng thổng là 97 triệu USD, trung bình 12,1 triệu USD/năm. Trong khi đó, chỉ trong tháng đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã tiêu tốn 10 triệu USD cho 3 lần đánh golf vào những ngày nghỉ. Trước đó, ông Trump thường chỉ trích ông Obama chơi golf khi còn đương nhiệm.

tin liên quan Nhậm chức 7 tuần, Tổng thống Trump chơi golf 9 lần Tổng thống Donald Trump chỉ mới nhậm chức chưa đầy 2 tháng nhưng đã chơi golf đến 9 lần, dù từng chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama dành quá nhiều thời gian để chơi thể thao. Nếu như ông Trump tiếp tục đến Mar-a-Lago vào mỗi cuối tuần như trước, chi phí cho các chuyến đi sẽ vượt con số 97 triệu USD chỉ trong 10 tháng, theo The Independent. Giới chỉ trích cho rằng nếu cắt giảm những chuyến về khu nghỉ dưỡng, Tổng thống Trump sẽ có đủ tiền cho các chương trình nghệ thuật và an sinh xã hội mà ông định cắt giảm. Nếu như ông Trump tiếp tục đến Mar-a-Lago vào mỗi cuối tuần như trước, chi phí cho các chuyến đi sẽ vượt con số 97 triệu USD chỉ trong 10 tháng, theo The Independent. Giới chỉ trích cho rằng nếu cắt giảm những chuyến về khu nghỉ dưỡng, Tổng thống Trump sẽ có đủ tiền cho các chương trình nghệ thuật và an sinh xã hội mà ông định cắt giảm.

Những con số nói trên chưa tính chi phí đi lại và an ninh của toàn bộ gia đình ông Trump. Đệ nhất phu nhân Melania và cậu con trai út Barron vẫn đang ở thành phố New York ít nhất cho đến tháng 9 mới chuyển vào Nhà Trắng. Sở Cảnh sát New York vừa xác nhận rằng chi phí bảo vệ cho đệ nhất phu nhân Melania và cậu con Barron khi họ ở tòa tháp Trump dao động từ 127.000 đến 146.000 USD/ngày, theo The Independent.

Văn Khoa