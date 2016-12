Chương trình Hệ thống đăng ký xuất nhập cảnh an ninh quốc gia (NSEERS) được chính quyền tổng thống George W. Bush ban hành năm 2002, sau sự kiện khủng bố 11.9.2001, nhằm theo dõi những người nước ngoài tại Mỹ như sinh viên, người lao động và khách du lịch.



Các đối tượng bị liệt vào danh sách theo dõi là nam giới từ 16 tuổi trở lên của 25 nước, đa phần là từ các nước Ả Rập và Hồi giáo. Cụ thể, NSEERS yêu cầu những người này phải đăng ký trước với cơ quan xuất nhập cảnh Mỹ về kế hoạch của họ nếu muốn đến Mỹ. Nếu người đó ở lại quá một năm thì sẽ phải khai báo lại. Quá trình này bao gồm việc chụp ảnh, lấy dấu vân tay và phỏng vấn.

Những người đề xuất chương trình này cho rằng NSEERS cần thiết để xác định và bắt giữ các phần tử khủng bố có thể xâm nhập vào Mỹ bằng giấy tờ giả, theo CNN ngày 22.12.

Chương trình này bị hoãn vào năm 2011. Ông Neema Hakim, người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ khi đó cho rằng chương trình là thừa thãi và không giúp gia tăng an ninh. Sau gần 10 năm được triển khai, không có người nào do NSEERS theo dõi mà bị kết tội khủng bố.

Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 22.12 thông báo chính thức bãi bỏ chương trình này. Ông Hakim tuyên bố sau nhiều năm can thiệp cho thấy NSEERS không chỉ lỗi thời mà việc tiếp tục chương trình này còn tiêu tốn nguồn lực vốn có thể dành cho các biện pháp khác hiệu quả hơn.

Tổng chưởng lý bang New York, ông Eric Schneiderman hôm 21.12 kêu gọi Tổng thống Obama bãi bỏ NSEERS vì nó không giúp giảm các hoạt động của khủng bố, thay vào đó còn làm huỷ hoại niềm tin dành cho lực lượng hành pháp, cũng như gieo rắc sự lo sợ đối với một số cộng đồng.

Sau quyết định ngày 22.12 của Bộ An ninh nội địa, ông Schneiderman ca ngợi đây là chiến thắng cho dân quyền và một nền hành pháp thông minh, hiệu quả. Những người chỉ trích cho rằng chương trình NSEERS nhắm vào những người Ả Rập và Hồi giáo, gieo rắc sự sợ hãi trong những cộng đồng này và ngược đãi người nhập cư một cách không cần thiết.

Uỷ ban chống phân biệt đối xử Mỹ - Ả Rập hoan nghênh quyết định bãi bỏ NSEERS, gọi đây là chương trình thất bại, có gốc rễ từ sự phân biệt đối xử, theo Reuters.

Tổng thống đắc cử Donald Trump là người từng ủng hộ một chương trình tương tự NSEERS. Sau vụ tấn công ngày 19.12 tại Berlin (Đức), ông Trump để ngỏ khả năng này khi nói rằng "bạn biết kế hoạch của tôi rồi đấy", theo The New York Times.

