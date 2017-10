Chuyến bay bão táp xuyên Đại Tây Dương

Sự cố xảy ra đối với chiếc máy bay A380, chuyến bay AF066 chở 520 người cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle thủ đô Paris (Pháp) sáng 30.9. Khi đang bay qua Đại Tây Dương để đến thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ), một trong

4 động cơ máy bay bị hỏng. Đài CBC News của Canada dẫn lời hành khách Sarah Eamigh kể lại rằng bà đã hoảng hốt sau khi nghe một tiếng nổ rồi máy bay giảm độ cao nhanh chóng. “Trong khoang bắt đầu rung lắc. Một số người la hét nên tôi biết là có chuyện gì đó không ổn”, bà Eamigh cho hay. Trong khi đó, hành khách Pamela Adams thuật lại rằng mọi chuyện diễn ra bình thường trong hơn 6 giờ đầu tiên của chuyến bay, nhưng thình lình máy bay rung lắc dữ dội. “Tôi cảm giác như đang ngồi trên chiếc xe Jeep ở độ cao 35.000 feet (10.668 m)”, bà Adams kể. Hành khách John Birkhead cho biết lúc đó vừa đứng dậy vận động tay chân để không bị mỏi thì nghe một tiếng nổ. “Một tiếng nổ lớn vang lên và cả chiếc máy bay bị xóc mạnh. May mắn là chúng tôi không bị ngã nhào xuống sàn”, ông Birkhead nói.

Khoảng 10 phút sau, máy bay ổn định trở lại và cơ trưởng thông báo một trong 4 động cơ đã phát nổ. Theo hai nữ hành khách, nhiều người sợ hãi khi máy bay mất độ cao nhưng các phi công đã xử lý tốt tình huống. Hãng Air France sau đó đăng thông báo trên website rằng tổ bay đã quyết định chuyển hướng đến sân bay quân sự Goose Bay thuộc tỉnh bang Newfoundland và Labrador (Canada). Chiếc máy bay bay bằng 3 động cơ còn lại trong khoảng 90 phút, sau đó hạ cánh an toàn vào lúc 15 giờ 42 giờ GMT (22 giờ 42, giờ VN) trong tình trạng phần vỏ của động cơ bên cánh phải đã biến mất, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp đường băng.

Lỗi động cơ ?

Air France thông báo toàn bộ 496 hành khách và tổ bay 24 người được sơ tán an toàn và không bị thương tích gì. Tuy nhiên, một số hành khách phàn nàn rằng họ phải ngồi chờ trên máy bay suốt 2 giờ mới được đưa xuống. Hãng hàng không Pháp ngày 1.10 đã điều 2 máy bay khác từ thành phố Montreal (Canada) đến đưa số hành khách sang Los Angeles.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc, song theo CNN, sự cố xảy ra với chiếc A380 là cực kỳ hiếm, đặc biệt hơn nữa khi nó đang ở độ cao hành trình. Thợ cơ khí máy bay David Rehmar, người có mặt trên chuyến bay ngày 30.9, phân tích với BBC rằng có thể sự cố bắt nguồn từ cánh quạt hút gió của động cơ. Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới, sử dụng động cơ phản lực GP7200 của Engine Alliance, liên doanh giữa 2 công ty Mỹ General Electric và Pratt & Whitney. Engine Alliance thông báo trên Twitter rằng đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố.

Những đoạn video và ảnh chụp do hành khách trên máy bay ghi lại cho thấy động cơ bên cánh phải bị hỏng nặng, phần vỏ ngoài bị vỡ. Ông Rehmar nhận định theo kinh nghiệm của bản thân rằng có thể tầng cánh quạt của động cơ bị hỏng dẫn đến sự cố trên. Cựu thợ máy này cũng bác bỏ khả năng máy bay đâm phải chim vì khi đó đang ở độ cao hơn 10.000 m. Hồi năm 2010, một chiếc A380 của Hãng hàng không Qantas (Úc) cũng gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Singapore. Chiếc máy bay, khi đó sử dụng động cơ do Rolls-Royce sản xuất, đã hạ cánh trở lại an toàn.

Bảo Vinh