Chiếc máy bay quân sự Tu-154 đã cất cánh trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi ở Sochi (Nga) nhưng đã rơi xuống Biển Đen chỉ 2 phút sau đó.



Thông tấn xã TASS ngày 25.12 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov cho biết các đội cứu hộ đã vớt được thi thể của 11 trong số 92 người có mặt trên chiếc máy bay xấu số. Cho đến nay, toàn bộ những người trên máy bay được xác định đã thiệt mạng, bao gồm 84 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Ngoài 11 thi thể kể trên, nhiều bộ phận thi thể của các hành khách khác đã được tìm thấy. Nhiều mảnh vỡ máy bay cũng đã được vớt lên phục vụ công tác điều tra.

Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ trên 32 con tàu đang tìm kiếm trên vùng biển máy bay rơi với sự hỗ trợ của trực thăng, UAV và tàu lặn.

Đến lúc này, chính quyền Nga vẫn chưa xác định nguyên nhân nào dẫn đến vụ rơi máy bay trên. Ông Sokolov tuyên bố các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi khả năng, phát biểu này đã có khác biệt so với một số tuyên bố trước đó của giới chức Nga cho rằng vụ rơi máy bay không liên quan đến khủng bố. ABC News đưa tin ông Sokolov đã trả lời như trên khi được hỏi liệu khủng bố có thể là nguyên nhân hay không.

Các mảnh vỡ máy bay văng rất xa, khiến đội cứu hộ phải tìm kiếm trên vùng biển rộng 10 km vuông, gây nhiều trở ngại. Bộ trưởng Sokolov cho biết thêm hộp đen của chiếc Tu-154 xấu số cũng không phát tín hiệu giúp định vị qua radio nên công tác tìm kiếm hộp đen thêm phần khó khăn.

Đài truyền hình Dozhd TV dẫn lời ông Alexander Gusak, một cựu lãnh đạo ở Cơ quan an ninh nội địa Nga cho rằng khủng bố vẫn hoàn toàn có thể thâm nhập lên máy bay nếu chúng có trình độ cao, không thể nói là loại trừ hoàn toàn.

ABC News cũng dẫn ý kiến từ các chuyên gia cho rằng việc phi công đã không hề báo với trạm kiểm soát không lưu về hỏng hóc kỹ thuật, thêm yếu tố các mảnh vỡ văng ra trên một diện tích quá rộng là những dấu hiệu của khủng bố.

Trong khi đó, TASS ngày 25.12 dẫn một nguồn tin an ninh của Nga cho rằng khủng bố không được xem là một giả thuyết chính trong bối cảnh chiếc máy bay xuất phát từ căn cứ quân sự Chkalovsky (gần Moscow), nơi an ninh được kiểm soát rất gắt gao. Máy bay định tiếp liệu ở một nơi khác (căn cứ Mozdok) nhưng do điều kiện thời tiết xấu nên chuyển hướng đến Sochi vào phút chót, rất ít người biết đến điểm dừng này.

