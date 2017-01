Theo tờ Le Parisien, người dân địa phương hoảng hốt cấp báo về một con cọp lớn xuất hiện trong cánh đồng của thị trấn.

Do sợ nguy hiểm nên không ai dám đến gần khu vực để kiểm tra mà chỉ gọi điện báo cho cảnh sát. Nhà chức trách cũng nhanh chóng liên hệ với lực lượng cứu hộ địa phương.



Trong lúc chuẩn bị đồ nghề, họ còn thử rà soát quanh vùng xem có đoàn xiếc nào mới đến diễn hay không vì con cọp có thể bị sổng từ những nơi này.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ lưới, súng bắn thuốc mê..., đội ngũ an ninh cùng chuyên gia xử lý động vật hoang dã đến hiện trường và phát hiện chú cọp nhồi bông do ai đó vứt ra đồng. Do con cọp khá lớn, dài tới 1,5 m nên mới khiến mọi người “bé cái nhầm”.

Lan Chi