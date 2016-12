Những nội dung trong đó cũng khẳng định lại nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về những khu định cư gây tranh cãi do Israel xây dựng. Theo ông Kerry, giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột này dứt khoát phải là sự cùng tồn tại của nhà nước Israel và nhà nước Palestine, công nhận đường ranh giới trước năm 1967 và không được lại phân chia Jerusalem. Ngoài ra, Israel phải chấp nhận tiến hành đàm phán mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào về an ninh.



Phía Israel, đặc biệt là chính phủ hiện tại, kiên quyết bác bỏ. Sự chống đối của nước này càng gia tăng mức độ quyết liệt và không khoan nhượng trước viễn cảnh là Tổng thống mới của Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ thiên lệch rõ rệt về phía Israel. Ông đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ quan điểm chính sách của chính quyền cũ đối với cuộc xung đột này để chuyển sang hoàn toàn ủng hộ quan điểm và các biện pháp của chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xem ra có lẽ cũng chính vì thế mà Tổng thống Obama và cộng sự đã tận dụng những cơ hội cuối cùng trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm để tạo ra và củng cố sự đã rồi, làm cho ông Trump và chính phủ Israel khó đảo ngược. Trên lý thuyết, ông Trump và ông Netanyahu có thể tiếp tục bất chấp và đảo ngược. Nhưng khi ấy rủi ro về chính trị, an ninh cũng như tác hại đối với Mỹ và Israel sẽ rất lớn.

La Phù