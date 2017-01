Trong phiên điều trần tại Uỷ ban tình báo Thượng viện ngày 12.1, ông Mike Pompeo nói rằng sẵn sàng phản đối chỉ thị của ông Donald Trump về việc sử dụng những hình thức tra tấn đối với các nghi phạm khủng bố, theo Reuters.



Những cách tra tấn đó được sử dụng từ thời chính quyền George W. Bush sau vụ khủng bố 11.9.2001, nhưng sau đó bị Quốc hội Mỹ nghiêm cấm. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ khôi phục những cách tra tấn như trấn nước.

Tuy nhiên người được ông Trump chọn cho vị trí giám đốc CIA lại cương quyết khẳng định "tuyệt đối không dùng" những biện pháp thẩm vấn này nếu được yêu cầu. Ông nói đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngăn cấm CIA sử dụng các hình thức tra tấn mà Lục quân Mỹ được phép thực hiện. Những hành vi vượt quá những biện pháp đó sẽ bị coi là trái luật.

Quan điểm này cũng giống với ý kiến của ứng viên bộ trưởng quốc phòng James Mattis. Ông Mattis từng nói với ông Trump rằng trấn nước hay những biện pháp tra tấn khác sẽ không mang lại hiệu quả, thay vào đó ông có thể làm tốt hơn với "vài điếu thuốc và vài ly bia".

Cũng trong phiên điều trần ngày 12.1, ông Pompeo đưa ra những quan điểm khác biệt với tổng thống tương lai khi liên tiếp có các cáo buộc chống lại Nga.

Ông Pompeo nói Nga đã "tự xác nhận thái độ công kích" bằng những hành động nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11.2016, can thiệp vào tình hình Ukraine, đe doạ châu Âu và "gần như chẳng làm gì" để tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Pompeo cũng ủng hộ báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó kết luận Nga tấn công mạng máy tính Mỹ và lan truyền tin vịt nhằm giúp ông Trump thắng cử. Bên cạnh đó, ông Pompeo còn khẳng định sẽ tiếp tục điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với tiến trình chính trị tại Mỹ, kể cả khi việc này có gây rắc rối cho ông Trump.

Hôm 11.1, ông Trump lần đầu thừa nhận việc Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ, nhưng đồng thời nói rằng một số nước khác cũng làm điều này. Tuy vậy, ông phủ nhận cáo buộc cho rằng phía Nga đánh cắp hàng ngàn email của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ để giúp ông thắng cử.

Về vấn đề Iran, ông Pompeo phản đối thoả thuận hạt nhân của Iran với các nước P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga Trung Quốc và Đức) với tư cách là một thành viên quốc hội và ông sẽ giữ nguyên quan điểm nếu được phê chuẩn làm giám đốc CIA. Ông tuyên bố sẽ cho đánh giá liệu Iran có tuân thủ thoả thuận và ngừng chương trình phát triển năng lực hạt nhân hay không.

Bảo Vinh