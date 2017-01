Điểm nóng tranh chấp Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ

Căng thẳng về đảo Síp Bên cạnh tranh chấp chủ quyền trên biển, quan hệ Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ cũng luôn nóng bỏng vì vấn đề đảo Síp. Từ năm 1974, hòn đảo này bị chia cắt làm hai. Với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng người Síp gốc Thổ tuyên bố độc lập và dựng lên CH Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ ở phần lãnh thổ phía bắc trên đảo. Phần còn lại do CH Síp, vốn được quốc tế công nhận và Hy Lạp ủng hộ, kiểm soát phần còn lại. Cả Hy Lạp lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều đang duy trì lực lượng trên đảo với quân số lần lượt là 1.000 lính và 30.000 lính để “hỗ trợ an ninh”. Tại Geneva (Thụy Sĩ) đang diễn ra đợt đàm phán do Liên Hiệp Quốc chủ trì hướng tới tái thống nhất đảo Síp. Theo giới quan sát, triển vọng đạt được thỏa thuận khá thực tế nhưng vấn đề an ninh và vai trò của Athens lẫn Ankara sẽ rất khó để giải quyết. Ngày 18.1, Reuters dẫn lời Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố quá trình thương thảo “đã đạt tiến triển”, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “hành động có trách nhiệm và chấm dứt những lời lẽ hung hăng”. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định lực lượng nước này sẽ luôn hiện diện ở Síp để bảo vệ cộng đồng gốc Thổ. Khánh An