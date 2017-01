“Bất chấp mức báo động cam ở thủ đô do sương giá nặng, các nhà tổ chức quyết định vẫn thực hiện cuộc diễu hành mùa đông và tập hợp được hơn 500 người tham gia”, hãng tin RT ngày 8.1 dẫn lời Sở Giao thông Moscow.

Cuộc hành trình được lên kế hoạch chạy dọc bờ sông Moskva từ Điện Kremlin và quay về. Tốc độ trung bình của đoàn xe từ 14 - 15 km/giờ.

Xe cấp cứu và các bác sĩ túc trực trong suốt quá trình, nhưng may mắn là không ai bị thương hoặc tổn thương do giá rét. Tuy nhiên một số người than phiền thời tiết lạnh đến nỗi tay chân họ lạnh cóng và thậm chí không cảm giác được một số bộ phận trên cơ thể.

Đây là cuộc diễu hành xe đạp mùa đông lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô Nga, sau năm đầu tiên là 2016.

Phi Yến