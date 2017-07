“Xét theo tình hình hiện nay, tôi khó có thể hoàn thành trọng trách tại Văn phòng Đạo đức chính phủ. Những gì mà văn phòng trải qua gần đây cho thấy chương trình đạo đức cần được đẩy mạnh”, tờ The New York Times dẫn lời ông Shaub nói.

Trong thư thông báo quyết định của mình, ông Shaub không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ nhiệm, nhưng ca ngợi “nguyên tắc dịch vụ công là sự ủy thác của công chúng, đòi hỏi công chức đặt lòng trung thành với Hiến pháp, luật pháp và các nguyên tắc đạo đức lên trên lợi ích cá nhân”. Ông cũng khẳng định không bị gây sức ép từ chức.

Theo The New York Times, ông Shaub, 46 tuổi, đối mặt tương lai không chắc chắn tại OGE kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20.1. Thời điểm đó, ông suy đoán mình bị sẽ bị sa thải và thậm chí đã chuẩn bị dọn đồ khỏi văn phòng. Tuy nhiên, ông vẫn được tại vị dù tranh cãi gay gắt với đội ngũ của Tổng thống Trump về hàng loạt vấn đề liên quan đến đạo đức, kể cả quyền giám sát Nhà Trắng của OGE.

Hồi tháng 1, Giám đốc Shaub khiến nhiều đồng nghiệp sửng sốt khi công khai chỉ trích các động thái từ bỏ quyền quản lý đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump là “hoàn toàn chưa đủ”. Theo quan chức này, để tránh chồng chéo lợi ích và nguy cơ vi phạm đạo đức thì chủ nhân Nhà Trắng phải bán các công ty của mình thay vì chuyển giao tài sản cho một quỹ tín thác do 2 người con trai quản lý. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài CBS News mới đây, Giám đốc Shaub tiếp tục nói: “Người Mỹ nên có quyền được biết những động cơ của vị lãnh đạo là gì và họ cần biết rằng lợi ích tài chính cá nhân không nằm trong số đó”. tin liên quan Gần 200 nghị sĩ kiện Tổng thống Trump Ngày 14.6, tổng cộng 196 nghị sĩ đảng Dân chủ tại cả hai viện của quốc hội ký tên vào đơn kiện Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông vi hiến liên quan đến “hưởng lợi từ làm ăn với chính phủ nước ngoài”. Ông Shaub, làm việc tại OGE khoảng một thập niên trước khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, khẳng định vai trò của ông luôn trung lập về chính trị. Ông Shaub còn khẳng định không chống đối Tổng thống Trump nhưng việc ông bày tỏ chính kiến một cách công khai "xuất phát từ mong muốn bảo vệ chương trình đạo đức chính phủ".

Nhà Trắng đã chấp nhận đơn từ chức của ông Shaub. Phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay E. Walters cho hay chính quyền Tổng thống Trump “đánh giá cao sự phục vụ” của ông Shaub và sẽ nhanh chóng đề cử người thay thế.

Ông Shaub sẽ rời khỏi OGE trong tháng 7 để đảm nhận vị trí phó giám đốc về đạo đức tại Trung tâm Chiến dịch pháp lý (CLC), một tổ chức phi lợi nhuận ở thủ đô Washington D.C. Ở cương vị mới, ông sẽ tự do hơn trong việc bình luận về chương trình đạo đức của chính phủ và đề xuất hàng loạt thay đổi mà ông cho là cần phải được tiến hành ngay, theo The New York Times.

Văn Khoa