Ngày 21.12, cảnh sát Indonesia thông báo đã tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan trong một cuộc bố ráp ở ngoại ô thủ đô Jakarta, qua đó phá được âm mưu tấn công liều chết nhằm vào cảnh sát nhân dịp Giáng sinh. Cuộc bố ráp trên là vụ mới nhất trong những nỗ lực chống khủng bố gần đây ở Indonesia trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại nhiều nước Đông Nam Á.

Báo động an ninh

Nhằm bảo đảm người dân có thể tận hưởng những ngày nghỉ lễ cuối năm trong yên bình, cảnh sát Indonesia đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch mang tên Operasi Lilin (Chiến dịch Ngọn nến) trong thời gian từ ngày 23.12.2016 - 2.1.2017. Tờ Jakarta Globe dẫn lời Tổng trưởng Cảnh sát quốc gia Tito Karnavian cho biết: “Tôi đã ra lệnh cho đơn vị chống khủng bố Densus 88 bảo vệ các nhà thờ vào đêm Giáng sinh. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với quân đội và lực lượng bán vũ trang Banser”, ông Tito nói.

Tại Malaysia, sau nhiều vụ tấn công khủng bố gần đây ở nước ngoài, cảnh sát đã tăng cường an ninh tại nhiều khu vực công cộng và nhạy cảm trong dịp đón mừng Giáng sinh và năm mới. “Chúng tôi đã sẵn sàng”, Tổng thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar nói với hãng thông tấn Bernama, khi được hỏi về những biện pháp an ninh mà lực lượng của ông đã thực hiện. Ông cho biết cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm khủng bố, bao gồm 4 người nước ngoài, trong các cuộc bố ráp ở các bang Johor, Sabah, Melaka và Melagor từ ngày 3.11 - 16.12.

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan đặt nặng vấn đề an ninh nhân dịp chào đón năm mới hơn là Giáng sinh. Tờ The Nation đưa tin hơn 100.000 cảnh sát sẽ được triển khai trong thời gian từ ngày 31.12.2016 - 3.1.2017. Tổng trưởng Cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda cho biết số sĩ quan cảnh sát nói trên sẽ tham gia cùng các binh sĩ và viên chức hành chính túc trực ở các chốt kiểm tra, tuần tra những khu vực rủi ro cao và hình thành các nhóm phản ứng nhanh.

Còn ở Philippines, theo tờ The Straits Times, lực lượng an ninh nước này đang trong tình trạng báo động cao nhất về nguy cơ khủng bố trong 16 năm qua. Lý do là có những thông tin tình báo cho thấy một nhóm khủng bố có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dự định thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn ở thủ đô Manila.

Nguy cơ gia tăng

Trong một phát biểu với báo giới đầu tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K.Shanmugam đã kêu gọi tăng cường đề phòng âm mưu khủng bố trong khu vực. Trang tin Channel News Asia dẫn lời quan chức này nói rằng mối đe dọa khủng bố đã trở nên đáng kể hơn trong mùa lễ hội năm nay, do IS đã mở rộng và bám rễ ở Đông Nam Á. Theo ông, dù IS đã mất nhiều lãnh thổ và chịu nhiều tổn thất quân sự ở Trung Đông, hiện có những nhóm trong khu vực tiếp nhận và hấp thu tư tưởng cực đoan của IS.

Ông Shanmugam nói rằng mối đe dọa từ IS đến từ 3 nhóm, nhóm trở về sau khi tham chiến tại Iraq và Syria, nhóm được phóng thích nhưng vẫn có xu hướng cực đoan, và nhóm trở nên cực đoan từ những nỗ lực tuyên truyền của IS qua mạng internet. Quan chức Singapore cũng lưu ý rằng IS từng kêu gọi những người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công trong nước nếu không thể đến Iraq hay Syria.

Úc cảnh báo công dân Chính phủ Úc vừa đưa ra khuyến cáo mới đối với công dân về việc đi du lịch sang Indonesia, đặc biệt vào mùa lễ hội cuối năm, sau vụ Indonesia bắn chết 3 nghi phạm khủng bố hôm 21.12. Theo trang tin 9 News, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc kêu gọi công dân duy trì “sự thận trọng ở mức cao nhất” khi đến Indonesia. “Các vụ tấn công có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào tại Indonesia, kể cả Bali. Hãy đặc biệt cảnh giác vào thời điểm Giáng sinh và năm mới, do các cuộc tụ tập của người phương Tây có thể là mục tiêu”, thông cáo viết.

