Ở thể loại phóng sự trong nước, tờ The Washington Post đoạt giải với bài viết về chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, và thể loại phóng sự ngoài nước của The New York Times đoạt giải với bài viết về sự cạnh tranh quyền lực của ông Putin. Theo Reuters, hai tờ này được vinh danh nhờ điều tra những nhân vật quyền lực trong bối cảnh truyền thông không được thuận lợi như trước.



The New York Times thắng lớn

The New York Times năm nay đoạt tổng cộng 3 giải ở thể loại tường thuật quốc tế cũng như phóng sự về tình trạng bạo lực của lính thủy đánh bộ Mỹ sau chiến tranh của tác giả C.J.Chivers và ảnh nóng của nhiếp ảnh gia Daniel Berehulak về chiến dịch chống ma túy ở Philippines.

Tờ The New York Daily News và chuyên trang điều tra ProPublica đoạt giải ở thể loại phục vụ công chúng với các bài viết về tình trạng cảnh sát New York lạm quyền và trục xuất người nghèo khỏi nhà.

Dù giải Pulitzer được biết đến với những tờ báo tên tuổi đạt giải nhưng vẫn có những phóng viên và tờ báo nhỏ được vinh danh. Phóng viên Eric Eyre của tờ Charleston Gazette-Mail ở Tây Virginia đoạt giải ở thể loại phóng sự điều tra khi viết về tình trạng lạm dụng chất opiod khiến tỉ lệ tử vong tăng cao tại bang này.

Tờ East Bay Times ở Oakland (California) đoạt giải ở thể loại tin nóng với khi viết về vụ cháy “Con tàu Ma” khiến 36 người thiệt mạng trong một buổi tiệc tại một nhà kho ở Oakland. Bài viết cũng tiết lộ việc chính quyền thành phố không có hành động ngăn chặn vụ việc.

Các giải khác

Giải Pulitzer năm nay cũng trao cho tập thể hơn 300 phóng viên trên khắp thế giới về vụ Hồ sơ Panama. Hồ sơ Panama là hơn 11 triệu trang tài liệu điều tra do Nhóm phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra, bao gồm thông tin hoạt động chi tiết đến từng ngày của Hãng luật quốc tế Mossack Fonseca (Panama) trong suốt 40 năm.

Nội dung tài liệu cho thấy ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều giới đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty. Các doanh nghiệp này phần lớn bị nghi ngờ là công ty “ma” với mục tiêu che giấu tài sản, trốn thuế hoặc thậm chí là rửa tiền.

Ở hạng mục quốc tế, nhóm phóng viên Reuters đoạt giải với loạt bài phóng sự về tình trạng tham nhũng ở khâu tuyển sinh và trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa ở nhiều trường đại học.

Tác giả Colson Whitehead đoạt giải ở thể loại tiểu thuyết với tác phẩm “The Underground Railroad” (tạm dịch: Đường sắt ngầm). Ban giám khảo nhận xét tác phẩm này kết hợp tình trạng bạo lực đối với nô lệ và việc trốn thoát đã lên tiếng nói với xã hội hiện đại.

Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ dành cho những thành tựu trong các lĩnh vực báo chí, văn học và âm nhạc. Riêng về lĩnh vực báo chí, đây được xem là giải thưởng đặc biệt cao quý. Giải thưởng này do nhà báo người Mỹ gốc Hungary Joseph Pulitzer thành lập và được trao tặng lần đầu tiên vào ngày 4.6.1917. Giải này được điều hành bởi trường đại học Columbia ở thành phố New York. Danh sách người trúng giải được một hội đồng độc lập gồm 19 nhà báo và học giả nổi tiếng, kể cả những người từng đoạt giải, cùng 102 giám khảo tuyển chọn. Hiện nay giải thưởng được công bố vào tháng 4 hằng năm. Giải Pulitzer được trao cho 21 hạng mục. Mỗi người chiến thắng ở các hạng mục sẽ nhận được bằng khen và 15.000 USD tiền mặt, ngoại trừ giải Phục vụ cộng đồng sẽ được nhận một huy chương vàng. Năm nay là lần trao giải thứ 101 với hơn 2.500 tác phẩm tham dự.

Khánh An