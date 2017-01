Tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Ngoại trưởng John Kerry. Hai bên tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục đà quan hệ và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã có trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ, nhấn mạnh VN sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN cũng như xây dựng các cơ chế do ASEAN chủ trì trong việc xây dựng cấu trúc khu vực trong thế kỷ 21. Ngoại trưởng John Kerry ghi nhận quan hệ song phương trong 20 năm qua đã phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017. Theo ông, với nền tảng là khuôn khổ Đối tác toàn diện và các cơ chế hợp tác cụ thể, thực chất giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục đà hợp tác toàn diện, thực chất trong thời gian tới. Khẳng định Mỹ có lợi ích lâu dài tại châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ tin tưởng chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ với khu vực. Ngoại trưởng John Kerry cảm ơn lãnh đạo Việt Nam và khẳng định sẽ luôn là người bạn của đất nước và nhân dân Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến trình ngoại giao và pháp lý nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Trường Sơn