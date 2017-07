IS tuyên chiến với Indonesia và Malaysia Tờ The Star đưa tin IS vừa tung ra đoạn băng kêu gọi “thánh chiến” tại Malaysia và Indonesia. Trong đó, một người đàn ông đứng giữa một nhóm trẻ em và nói bằng tiếng Malaysia lẫn tiếng Ả Rập để đưa ra thông điệp tuyên chiến nhằm vào chính quyền Malaysia và Indonesia: “Hãy ghi nhớ điều này. Bọn ta không còn là công dân của các người. Bọn ta đã tự giải phóng mình và sẽ tấn công với sức mạnh không thể chống lại”. Người này sau đó ném hộ chiếu xuống đất và lũ trẻ làm theo trước khi châm lửa đốt. Hai đoạn băng khác cho thấy nhiều trẻ em trải qua huấn luyện chiến đấu bắn đạn thật. Giới chức Malaysia và Indonesia chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Trong khi đó, lực lượng an ninh Philippines thông báo bắt giữ nghi can Monaliza Romato với cáo buộc giúp cung cấp tài chính và hậu cần cho các tay súng đang đối đầu với quân chính phủ tại Marawi. Bà này bị bắt cùng 2 người khác trong cuộc khám xét ở một ngôi làng gần Marawi nơi cảnh sát tìm thấy đạn dược cùng vật liệu chế tạo bom.