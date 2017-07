Đài ABC News dẫn nguồn từ cảnh sát hạt Pasco cho hay hố tử thần đã nuốt chửng 2 căn nhà, 1 hồ bơi và 1 chiếc thuyền, đồng thời đang đe dọa căn nhà thứ ba vào ngày 14.7 (giờ địa phương).

Với chiều rộng 76 m và sâu 15 m, chiếc hố đang tiếp tục phình to, theo một quan chức địa phương.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc. Do mọi người hành động kịp thời nên không có thương vong.

Vụ việc đã dẫn tới mất điện trên diện rộng do nhà chức trách cho cắt điện vì lý do an toàn, làm ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ gia đình trong khu vực trên.

Một quan chức thuộc cơ quan an ninh cộng đồng hạt Pasco cho hay có thể sẽ phải mất một tháng để khắc phục tình trạng này.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Florida là một trong 7 bang ở Mỹ, bên cạnh Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee và Pennsylvania, dễ xuất hiện hố tử thần.





Huỳnh Thiềm