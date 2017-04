“Các thành viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại tột độ về hành vi gây bất ổn cao và chống lại Hội đồng Bảo an một cách trắng trợn của Triều Tiên bằng cách thực hiện đợt phóng tên lửa mới đây”, Hội đồng Bảo an tuyên bố trong thông cáo, theo Yonhap.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo hôm 16.4, một ngày sau khi tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung). Tuy nhiên, đợt phóng đó đã thất bại vì tên lửa phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng.

tin liên quan Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa bị thất bại Lầu Năm Góc ngày 15.4 xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo và "hầu như thất bại ngay lập tức". Thông cáo trên do Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, người đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, ban hành. Đây là lần thứ 5 từ đầu năm tới nay Hội đồng Bảo an ra thông cáo báo chí về Triều Tiên, theo Yonhap.

Kể từ khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006, Hội đồng Bảo an đã ra 6 nghị quyết, tất cả đều cấm Bình Nhưỡng tiến hành mọi hoạt động về tên lửa đạn đạo vì lo ngại công nghệ liên quan có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Trong thông cáo mới, Hội đồng Bảo an còn cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp, kể cả lệnh trừng phạt, nếu Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết nói trên.

Thông cáo do Mỹ soạn thảo được đưa ra một ngày sau khi đại diện của Nga ở Hội đồng Bảo an không đồng ý cụm từ “thông qua đối thoại” bị cắt khỏi văn bản. Phía Mỹ giải thích với các thành viên Hội đồng Bảo an rằng cụm từ này sẽ thu hẹp quá mức những phương thức mà theo đó cộng đồng quốc tế có thể tiến tới một giải pháp toàn diện và hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, theo một số nhà ngoại giao cho Reuters hay. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Nga, cụm từ “thông qua đối thoại” cuối cùng cũng được đưa vào thông cáo.

tin liên quan Nga ngăn cản LHQ ra nghị quyết lên án Triều Tiên Nga đã ngăn cản HĐBA LHQ ra nghị quyết lên án vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc lần này đã ủng hộ. Dự kiến vào ngày 28.4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an để bàn luận cách đối phó chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo Reuters.

Văn Khoa