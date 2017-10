“Đánh bại IS ở chiến trường thật thì chưa đủ”, tướng Joseph Votel, chỉ huy cấp cao của các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, cảnh báo. AFP dẫn lời ông Votel nói rõ: “Cho dù bị đánh bại ở Iraq và Syria, IS sẽ rút lui về thiên đường an toàn ảo-một vương quốc Hồi giáo ảo- mà từ đó chúng sẽ tiếp tục điều phối và kích động các cuộc tấn công, đồng thời xây dựng lực lượng cho đến khi đủ khả năng chiếm lại lãnh thổ”.

Hiện trang tuyên truyền mang tên Amaq của IS vẫn tiếp tục ra sức kích động bạo lực. Gần đây nhất, Amaq loan tin Stephen Paddock, hung thủ xả súng ở thành phố Las Vegas của Mỹ hôm 1.10, khiến 58 người chết, "đã cải sang đạo Hồi và là chiến binh của IS". Trong khi đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay không tìm thấy bất kỳ sự liên kết nào giữa vụ thảm sát với các nhóm khủng bố quốc tế, theo báo The Independent.

Giới chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng IS đang cố tìm cách duy trì liên hệ với những đối tượng ủng hộ tiềm năng và tiếp tục tuyển mộ thành viên mới trong bối cảnh đang đối mặt nguy cơ bị đánh bại ở Iraq và Syria.

Nhà nghiên cứu Charlie Winter nhận định IS sẽ nỗ lực thuyết phục các thành viên rằng ý niệm về một vương quốc Hồi giáo quan trọng hơn sự hiện diện hữu hình của nhóm.

“Việc kiểm duyệt internet sẽ không có tác dụng…Các phần tử khủng bố giờ đây đang ẩn mình trong trang web dùng mã hóa. Sẽ luôn có một nơi an toàn cho chúng trên internet”, ông Winter cảnh báo với AFP.

