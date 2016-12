Trong tuyên bố nhận trách nhiệm, IS nói rằng chiến binh gây ra vụ tấn công Berlin đã "đáp lại lời kêu gọi (của IS) trong việc tấn công những nước nằm trong liên minh (chống IS)". Tên của kẻ tấn công không được công bố. Hiện chưa thể kiểm chứng được tính xác thực của tuyên bố kể trên.



IS thường "chụp lấy cơ hội" sau các vụ khủng bố khắp thế giới, bảo rằng nó do "chiến binh" của mình thực hiện. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra thì kẻ tấn công phải ít nhất có liên lạc trực tiếp, dẫu là qua mạng xã hội, với IS. Trong rất nhiều trường hợp trước đó, thủ phạm không có một liên lạc nào nhưng tấn công khủng bố vì "lấy cảm hứng" từ IS.

Trước tuyên bố kể trên của IS, Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Thomas De Maiziere tỏ ra rất thận trọng, nói rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành theo nhiều hướng khác nhau.

Hãng truyền thông BBC hôm 20.12 dẫn lời Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã tuyên bố sẽ trừng phạt thủ phạm gây ra vụ này "thật đích đáng theo luật định". Và bà đang chuẩn bị cho tình huống thủ phạm là người xin tị nạn: "Tôi biết rằng chúng ta sẽ rất khó mà chịu đựng được nếu kẻ gây ra hành động này là người đang tìm kiếm sự bảo vệ và xin tị nạn ở Đức".

Được biết bà Merkel là người đã chủ trương mở rộng cửa để nước Đức đón nhận người tị nạn từ các khu vực xung đột, chủ yếu ở ở Trung Đông, vào vào nước Đức. Khoảng 1 triệu người đã vào Đức trong năm 2015. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, dễ thấy nhất là sự thất bại thê thảm của đảng của bà trong các cuộc bầu cử địa phương vừa qua, thủ tướng Merkel đã phải thừa nhận sai lầm và thay đổi chính sách về người tị nạn.

Lần này, nếu thủ phạm là người xin tị nạn, bà thủ tướng sẽ càng "khó ăn khó nói" với dân chúng.

Vụ tấn công kể trên xảy ra trong buổi tối 19.12 tại một trong những khu mua sắm sầm uất nhất Berlin, khi mọi người đang hối hả mua sắm cho kỳ lễ Giáng Sinh, năm mới sắp tới. Khu chợ cũng tấp nập người tham quan, ăn uống. Chiếc xe tải đã lao vào, ủi phăng nhiều quầy hàng, nghiền nhiều nạn nhân dưới bánh xe, hất văng nhiều người khác ra xa, gây nên sự hoảng loạn cực độ giữa mùa Giáng Sinh.

Kiều Oanh