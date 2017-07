Reuters dẫn một số nguồn tin an ninh cho biết hai xe bom nổ tung tại hai chốt an ninh của một doanh trại quân đội gần biên giới giáp Dải Gaza. Nguồn tin mô tả đây là vụ tấn công có phối hợp, trong đó bom làm nổ tung chốt an ninh còn các tay súng trên xe xả súng vào các binh sĩ đang nháo nhào tìm nơi tránh . Những tay súng trong xe bọc thép thì bắn súng phóng lựu vào một khu quân sự gần chốt an ninh.

Quân đội Ai Cập lập tức đáp trả, triển khai chiến đấu cơ tiêu diệt hơn 40 tay súng bị tình nghi tham gia vụ tấn công.

Sau đó, phía quân đội ra thông cáo khẳng định đã ngăn chặn thành công một cuộc “tấn công khủng bố vào chốt kiểm tra an ninh” và tổng số binh sĩ thiệt mạng, thương vong là 26, bằng phân nửa con số do các nguồn tin đưa ra như trên.

Sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng nhóm này tiến hành tấn công nhắm vào doanh trại nói trên vì quân đội Ai Cập đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch chống lại nhóm này.

Vụ tấn công hôm 7.7 là vụ nghiệm trọng nhất nhằm vào lực lượng an ninh ở bán đảo Sinai tính từ tháng 7.2015, khi các tay súng IS tấn công nhiều chốt an ninh và khu quân sự ở Bắc Sinai, khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng, theo Reuters.

