Vị thế đối ngoại của Hải quân VN Trả lời Thanh Niên vào ngày 22.4, giới chuyên gia quốc tế đều đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài ghé thăm VN. Ông Gregory B.Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI - thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ): Việc những tàu chiến nước ngoài đến thăm là phù hợp với chính sách của VN trong việc duy trì chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời có sự chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh hiện tại còn ẩn chứa nhiều căng thẳng ở khu vực. VN khẳng định không liên minh để chống lại nước khác, nhưng hướng đến tăng cường hợp tác an ninh với nhiều quốc gia để củng cố vị thế. TS Patrick M.Cronin, Giám đốc cấp cao chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung tâm an ninh nước Mỹ mới (Mỹ): Đây là một bước đi khôn khéo của VN để tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác trong khu vực. PGS Stephen R.Nagy, chuyên ngành chính trị và quốc tế - Đại học Cơ đốc giáo quốc tế (Nhật Bản): Thách thức an ninh của VN chính là vấn đề tranh chấp chủ quyền mà cần hướng đến giải quyết đa phương. Cho nên việc mở rộng quan hệ với các đối tác trong khu vực là cần thiết. Qua đó, VN cùng các đối tác chia sẻ các quy tắc chung nhằm hợp tác giải quyết thách thức. Trong tương lai, tôi kỳ vọng VN sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác như Mỹ, Nhật và một số nước khác để không chỉ nhắc nhở nhau những quan ngại an ninh, mà còn xây dựng sự đồng thuận nhằm ổn định tình hình khu vực. TS Koh Swee Lean Collin, chuyên gia quân sự của Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore): Kể từ khi cảng Cam Ranh được mở cửa gần đây, đã đón nhiều tàu chiến đến thăm. Điều đó không chỉ giúp tăng cường an ninh cho VN mà còn giúp kích thích kinh tế địa phương. Ngược lại, Hải quân VN gần đây cũng ghé thăm hải cảng nước ngoài. Điều này thể hiện một sự tự tin, vững vàng của Hải quân VN đang ngày càng tăng trong việc phối hợp các hoạt động ở khu vực cũng như khẳng định chính sách ngoại giao quốc phòng của VN. TS Satoru Nagao, chuyên nghiên cứu về an ninh tại Đại học Gakushuin (Nhật Bản): Đây là diễn biến rất tốt cho VN trong bối cảnh hướng đến giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đa phương. Việc nhiều tàu chiến ghé thăm VN góp phần để các nước hiểu rõ vai trò quan trọng của Biển Đông đối với tuyến hàng hải quốc tế. Chính vì thế, các quốc gia cần cùng nhau hợp tác để đảm bảo an ninh tuyến hàng hải quan trọng này. Và thực tế các nước cũng cần tăng cường hợp tác đảm bảo ổn định cho Biển Đông. Cụ thể, đối với Mỹ thì Biển Đông là biểu tượng để nước này thể hiện, tiếp tục củng cố vị thế trên biển. Hay Nhật thì cần sự ổn định của vùng biển lân cận. Việc tăng cường hiện diện trên Biển Đông giúp Ấn Độ đẩy mạnh hơn vị thế ở Đông Nam Á - vốn nằm trong chiến lược "Hành động hướng Đông" mà nước này đang theo đuổi. Qua đó, VN cũng tăng cường vị thế và quan hệ với nhiều nước.

