Thật ra lần này, phía gây chiến không phải là đội ngũ của ông Trump. Trái lại, cộng sự của vị tổng thống đắc cử rất lịch sự.



Số là sau sự cố phát hiện cái túi khả nghi làm náo loạn tòa nhà Trump Tower tại New York (nơi ông Trump đang sống và làm việc), dẫn đến việc phải sơ tán ở một số khu vực trong tòa nhà cao ngất này, thư ký báo chí của ông Trump là Sean Spicer đã lên Twitter cảm ơn Sở cảnh sát New York. Ngay lập tức, ông Eric Phillips - thư ký báo chí của Thị trưởng Bill de Blasio cũng lịch sự đáp lại là “Không có gì”, trước khi thòng thêm một lời nhắn nhủ: “Chúng tôi sẽ gởi tờ hóa đơn cho các ông”.

Chuyện ai trả tiền cho chi phí khủng để bảo vệ ông Trump cùng gia đình “đồ sộ” của mình trong thời gian ông đợi nhậm chức tổng thống Mỹ từ lâu đã thành nỗi bất bình của chính quyền New York. Thị trưởng Bill de Blasio cùng bộ máy của ông thời gian qua phải gồng hết mình để bảo vệ tòa nhà Trump Tower, vốn nằm ngay ở khu vực sầm uất vào hàng bậc nhất New York, lại là nơi vừa có trung tâm mua sắm đông đúc lẫn khu văn phòng nhiều người ra vào.

Vị tổng thống đắc cử của nước Mỹ vừa sống, vừa làm việc ở nơi chốn nhộn nhịp đó, còn định để vợ ở lại đây cùng cậu con út sau khi ông chuyển vào sống trong Nhà Trắng. Ông Trump cũng từng nói sau này sẽ thường xuyên về Trump Tower thăm vợ con cũng như làm việc ở đây vào ngày cuối tuần. Thị trưởng New York nghe những thông tin đó càng phát sốt!

Giới chức thành phố New York cho biết chi phí an ninh tại tòa tháp sang trọng này không dưới 500.000 USD/ngày. New York đã yêu cầu quốc hội thông qua khoản tiền 35 triệu USD để trả lại cho ngân sách thành phố phí bảo vệ gia đình ông Trump, chỉ tính trong thời gian từ khi ông đắc cử cho tới lúc tuyên thệ nhậm chức (8.11.2016 - 20.1.2017). Tuy nhiên không có dấu hiệu New York sẽ được hoàn đủ số tiền khủng đó.

Quay lại với cuộc khẩu chiến tiền bạc giữa New York và “bộ sậu” của ông Trump: sau câu hồi đáp "Không có gì, nhưng chỉ tính tiền" của thư ký báo chí Phillips, giám đốc mạng xã hội kiêm cố vấn cao cấp của ông Trump là Dan Scavino Jr “choảng lại” ngay khi gọi ông Phillips là “nỗi khó xử cho tòa thị chính New York và Sở cảnh sát New York tuyệt vời”.

Câu trả lời của ông Phillips đáp lại lời đề nghị chỉ trả cho New York 7 triệu USD thay vì 35 triệu USD như yêu cầu, được đăng trên Wall Street Journal.



Nhưng chính quyền New York quyết không nhận ít tiền. ABC News ngày 28.12 dẫn lời phát ngôn viên của Thị trưởng New York tuyên bố: “Quốc hội nợ thành phố (New York) rất nhiều tiền bảo vệ an ninh cho tổng thống đắc cử. Chúng tôi đã vạch rõ chi tiết những chi phí này rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là biện hộ tới cùng cho Sở Cảnh sát New York và người dân đóng thuế của thành phố. Chúng tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm đó”.

