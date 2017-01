Cụ thể, theo WB, mức tăng trưởng sẽ vào khoảng 2,7% so với 2,3% hồi năm ngoái. Đối với các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng đạt 1,8% trong năm 2017, cao hơn 0,2% so với năm ngoái. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng mạnh với 4,2%, hơn xa so với 3,4% năm 2016.

“Sau nhiều năm đáng thất vọng, triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên sáng sủa hơn. Bây giờ là thời điểm tận dụng đà tăng này để đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như con người”, Chủ tịch WB Jim Yong Kim nhận định.

Cũng theo báo cáo, đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục chậm lại, ở mức 6,2% trong năm 2017 so với 6,7% hồi năm ngoái. Trong khi đó, Ấn Độ và Indonesia trong năm nay có mức tăng trưởng cao, lần lượt là 7,6% và 5,3%. WB cũng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ ở mức 2,2% trong năm 2017 so với 1,6% hồi năm ngoái. “Kinh tế Mỹ tăng trưởng sẽ giúp thúc đẩy kinh tế toàn cầu”, WB nhận định.





Huỳnh Thiềm