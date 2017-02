Tờ Korea JoongAng Daily ngày 6.2 dẫn nghiên cứu mới từ Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) cho hay xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc trong năm 2016 tăng 7% so với năm 2015. Xuất khẩu của Triều Tiên nói chung tăng 6% so cùng kỳ năm trước, đạt 2,6 tỉ USD, phần lớn là nhờ tăng xuất khẩu than đá sang Trung Quốc, theo KDI.

“Dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong thời gian gần đây, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc vẫn tăng; và những biện pháp trừng phạt kinh tế dường như ít có tác động tới nền kinh tế nước này”, KDI viết trong nghiên cứu mới.

KDI nhấn mạnh: “Xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc tăng chủ yếu nhờ gia tăng lượng xuất khẩu nguyên liệu thô như than đá. Nhiều người cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ kéo thương mại Triều Tiên đi xuống, nhưng nghiên cứu cho thấy chúng không có hiệu quả”.

Cũng theo nghiên cứu mới, giá cả các mặt hàng tiêu dùng và giá trị tiền tệ ở Triều Tiên vẫn ổn định. KDI chỉ ra tỷ giá hối đoái của đồng won Triều Tiên với ngoại tệ trong năm 2016 giảm 1% so với năm 2015, còn giá gạo giảm chỉ 0,7%.

“Trong thập niên 2000, Triều Tiên trải qua lạm phát nặng và tình trạng tỷ giá hối đoái tăng do nền kinh tế thật sự không ổn định. Tuy nhiên khuynh hướng này dường như đã biến mất. Tình hình kinh tế của Triều Tiên trong năm 2016 có thể được tổng kết là tương đối ổn định”, KDI nhấn mạnh. Tuy vậy, KDI dự đoán những biện pháp trừng phạt kinh tế gần đây của Liên Hiệp Quốc cuối cùng cũng sẽ có tác động tới thương mại Triều Tiên.

Văn Khoa