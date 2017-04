Cảnh sát buộc phải sơ tán lãnh sự quán Pháp sau khi phát hiện một chiếc xe hơi khả nghi đậu trước tòa nhà này, Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre cho biết.



“Sau vụ tấn công ở Đại lộ Champs-Élysées (Paris), sở cảnh sát New York được lệnh tăng cường cảnh giác”, bà Legendre nói.

Hàng chục người được sơ tán khỏi lãnh sự quán khoảng 17 giờ (giờ địa phương) và phải đứng đợi bên ngoài trong lúc cảnh sát kiểm tra chiếc xe. Cảnh sát không phát hiện bom trong xe hơi, ngoại trừ một chiếc điện thoại và một bộ sạc pin thông thường.

Tình hình trở lại bình thường khoảng 50 phút sau đó và hoạt động bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp tiếp tục diễn ra cho đến 19 giờ cùng ngày, tùy viên báo chí lãnh sự quán Pháp Amelie Geoffroy nói với AFP.

Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở thành phố New York, New Jersey và Connecticut sẽ bỏ phiếu tại lãnh sự quán Pháp ở New York. An ninh được siết chặt tại các điểm bỏ phiếu của Pháp ở khắp nước Mỹ.

Phúc Duy