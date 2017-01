Mohammed Amadar, còn được biết đến với tên gọi Mohammed Galeb Hamdar, đã bị bắt giữ ở thủ đô Lima (Peru) vào tháng 10.2014 vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố. Theo trang tin ict.org, Amadar từ Brazil sang Peru để kết hôn với một phụ nữ tên Carmen Carrion Vela mang 2 quốc tịch Peru và Mỹ.

Cảnh sát đã tìm thấy hàng trăm ảnh chụp về những mục tiêu có giá trị cao và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Peru cũng như những cơ sở của Israel, bao gồm đại sứ quán ở Lima. Những dấu vết chất nổ TNT, kíp nổ và vật liệu chế tạo bom được tìm thấy trong tầng hầm ngôi nhà của người này. Trong các cuộc điều tra sau đó của giới chức Peru, Amadar thừa nhận là thành viên tổ chức Hezbollah ở Li Băng và đã sắp xếp cuộc hôn nhân giả với Vela làm bình phong để thực hiện âm mưu tấn công. Người vợ hờ này cũng đã bị bắt giữ vào tháng 11.2015.

Trường hợp của Mohammed Amadar là một trong những ví dụ về sự bành trướng của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở khu vực Mỹ Latin.

Sự thâm nhập của IS

Tờ Townhall dẫn lời các chuyên gia nhận định sự hiện diện của các phần tử khủng bố ở Mỹ Latin có thể bắt đầu từ các vụ đánh bom Đại sứ quán Israel ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) vào năm 1992 và Hiệp hội Do Thái Argentina (AMIA) năm 1994. Các vụ đánh bom này bị cho là do Iran bảo trợ khiến hàng trăm người chết và bị thương. Gần đây hơn, vào ngày 18.1.2015, công tố viên Argentina Alberto Nisman bị phát hiện tử vong ngay trước ngày ông dự định trình bằng chứng lên quốc hội để chứng minh tổng thống khi đó là bà Cristina Kirchner và nhiều quan chức khác đã bắt tay với chính quyền Iran nhằm che giấu sự dính líu của Tehran vào vụ AMIA. Ông Joseph Humire, chuyên gia về ảnh hưởng của Iran tại Mỹ Latin, đã gọi đây là “vụ ám sát chính trị quan trọng nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ 21”.

Trang Daily Caller dẫn một báo cáo do Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha công bố mới đây xác định châu Mỹ Latin hiện đã trở thành một “ổ khủng bố Hồi giáo”. Tại khu vực này, các tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Hezbollah hoạt động tự do và quyên góp những khoản tiền lớn nhằm tài trợ hoạt động khủng bố ở những nơi khác.