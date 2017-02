Triều Tiên cách chức Bộ trưởng An ninh nhà nước Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức Bộ trưởng An ninh nhà nước Kim Won-hong do liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực. Yonhap dẫn thông tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim bị cách chức hồi giữa tháng 1 sau một cuộc thanh tra của đảng Lao động Triều Tiên. Cũng theo phía Hàn Quốc, ông này bị xử lý sau khi cơ quan của ông có những sai phạm bao gồm lạm dụng quyền lực, vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Bộ An ninh nhà nước là cơ quan đầy quyền lực ở Triều Tiên, chuyên theo dõi các “phần tử phản động” trong xã hội, giám sát các trại tù chính trị và bắt giữ những người có ý định trốn khỏi đất nước. Ông Kim được giao quản lý cơ quan này vào tháng 4.2012, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền vào cuối năm 2011. Ông Kim cũng là người ủng hộ việc xử tử ông Jang Song-thaek, người dượng đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên, về tội phản quốc vào tháng 12.2013. Yonhap cũng dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết chính quyền miền Bắc đã xử tử một số viên chức của Bộ An ninh nhà nước liên quan đến cuộc thanh tra. Trùng Quang