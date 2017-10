Động thái nói trên mở đường cho Ả Rập Xê Út mua 44 bệ phóng THAAD, 360 tên lửa cùng radar và trạm kiểm soát hỏa lực, theo Reuters.

“Việc bán vũ khí này sẽ giúp đẩy mạnh lợi ích về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ả Râp Xê Út và vùng Vịnh trước mối đe dọa từ Iran và những mối đe dọa khác trong khu vực”, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc nhấn mạnh trong thông cáo.

Mỹ và Ả Rập Xê Út đang quan ngại về điều mà họ xem là hành vi khiêu khích của Iran ở Trung Đông. Iran hiện nay cũng đang phát triển một trong những chương trình tên lửa đạn đạo lớn nhất ở khu vực, theo Reuters. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó vào ngày 5.10, kênh truyền hình al Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin vương quốc này đã đồng ý mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Thông tin này được đưa ra khi Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud đang có chuyến thăm lịch sử ở Nga.

Văn Khoa