Theo tờ The Washington Post, lễ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Mỹ diễn ra ngày 20.1 sẽ cần đến 28.000 nhân viên an ninh dàn từ trụ sở quốc hội ở đồi Capitol, nơi ông Donald Trump đọc diễn văn và tuyên thệ, đến Nhà Trắng. Bên cạnh đó, 3.000 cảnh sát, 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia cũng xuất quân. Tất cả đều nhằm mục tiêu dựng nên một vành đai “thép” để bảo đảm không có sự cố an ninh nào trong bối cảnh sẽ có biểu tình lớn cũng như nguy cơ tấn công từ các tổ chức Hồi giáo.



Nguy cơ chưa từng có

Các cơ quan an ninh ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người có mặt tại trung tâm thủ đô Washington D.C để chứng kiến, bày tỏ ủng hộ hoặc phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Bảo đảm an toàn cho tất cả sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối với công tác an ninh.

Bên cạnh đó, Đài WTOP ngày 18.1 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Mật vụ Joseph Clancy thừa nhận họ đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có tại lễ nhậm chức sau khi xuất hiện nhiều hình thức tấn công mới. “Ngày nay, những kẻ tấn công sẵn sàng làm những thứ mà chúng có thể không làm được trong quá khứ”, ông cho biết và nhắc lại những vụ lái xe tải tông vào đám đông ở Nice (Pháp) và Berlin (Đức) năm ngoái.

Hơn nữa, theo tờ Daily Star ngày 18.1, cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lẫn al-Qaeda đều đang ra sức kích động tấn công nhằm vào lễ nhậm chức. Trong đó, al-Qaeda kêu gọi các thành viên sử dụng máy bay không người lái (UAV) phá hủy các mục tiêu biểu tượng của Mỹ và nhấn mạnh mục tiêu là người chứ không phải các tòa nhà. IS thì ca ngợi vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải ở Nice và gọi sự kiện tại Washington D.C là “mục tiêu tuyệt vời”.

Trước tình hình này, cảnh sát Mỹ đã triển khai các bao tải cát và rào chắn xi măng tại các tuyến đường nhằm ứng phó tấn công xe tải. Trong khi đó, một lực lượng đặc nhiệm túc trực sẵn sàng xử lý những vụ tấn công bằng UAV mang bom, hóa chất hoặc vũ khí sinh học. Mới đây, nhân viên mật vụ vừa phối hợp với FBI và Bộ An ninh nội địa diễn tập ứng phó tình huống một thiết bị bay phun chất lỏng màu xanh vào ô tô dẫn đầu đoàn xe chở tân tổng thống.

Bên cạnh đó, khoảng 20 nhóm đã được cấp phép biểu tình trong thời gian diễn ra lễ nhậm chức nhưng giới an ninh lạc quan rằng các cuộc tuần hành sẽ diễn ra ôn hòa. Theo The Washington Post, khoảng 5.000 người ủng hộ ông Trump đã cam kết sẽ kết thành “lá chắn sống” để ngăn cản những người phản đối quá khích tràn qua hàng rào an ninh.

Lễ nhậm chức 200 triệu USD

Dự kiến sẽ có hơn 100 triệu người Mỹ, chưa kể khán giả trên toàn thế giới theo dõi qua truyền hình nghi thức ông Trump tuyên thệ. Theo Ủy ban Nhậm chức tổng thống (PIC) của ông Trump, tổng thống đắc cử sẽ dùng 2 cuốn Kinh thánh để tuyên thệ, gồm quyển từng được Tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln sử dụng và một quyển do mẹ ông Trump tặng hồi thập niên 1950.

Mặt khác, so với lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama ước tính tốn 170 triệu USD vào năm 2009 từng gây xôn xao dư luận, năm nay Tổng thống đắc cử Donald Trump thậm chí sẽ vượt mặt người tiền nhiệm với chi phí tổ chức toàn bộ đợt sự kiện phải từ 175 - 200 triệu USD, theo tờ The Washington Post. Nhà nước chỉ chịu trách nhiệm tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức trước tòa nhà quốc hội, còn tổng thống đắc cử phải tự “lo” chi phí cho mọi sự kiện đi kèm.

Do đó, bên cạnh đóng góp từ các tổ chức ủng hộ, PIC từ đầu tháng 12.2016 đã tung ra các gói đặc quyền cho nhà tài trợ cá nhân với mức từ 25.000 - 1 triệu USD, với kỳ vọng thu được ít nhất 65 - 75 triệu USD. Gói 1 triệu USD sẽ bao gồm 8 vé VIP tham dự lễ tuyên thệ, diễu hành nhậm chức, biểu diễn hòa nhạc, bắn pháo hoa, vũ hội... Ngoài ra còn có các suất dự tiệc cùng thành viên nội các mới và lãnh đạo quốc hội, tiệc tối với vợ chồng Phó tổng thống Mike Pence, tiệc trưa với các thành viên gia đình tổng thống và đặc biệt là tiệc tối “thân mật” với sự xuất hiện của vợ chồng ông Trump.

Về tiệc trưa ngày 20.1, đây sẽ là bữa tiệc đầu tiên do ông Trump với tư cách tổng thống Mỹ chủ trì. Tờ USA Today dẫn nguồn tin từ ban tổ chức cho biết khoảng 200 quan khách sẽ khai vị với tôm hùm Maine kèm nước xốt nghệ tây và lạc. Món chính là bò Angus hảo hạng, còn tráng miệng gồm bánh souffle chocolate và kem vani anh đào. Đồ uống gồm rượu vang và champagne hảo hạng đến từ những lò nổi tiếng nhất tại bang California.

Thụy Miên