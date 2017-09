Quy định nói trên vừa được Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đăng trên công báo liên bang, theo trang tin Buzzfeed News. Chính sách này không chỉ áp dụng cho những người mới đến mà cả đối tượng có thẻ xanh và nhập quốc tịch.

Cụ thể, quy định mới cho phép DHS thu thập thông tin về các tài khoản Twitter, Facebook cũng như Instagram của người nhập cư và cả những “kết quả tìm kiếm” trên mạng. Quy định mới có 12 điểm về việc mở rộng loại thông tin được thu thập, trong đó có 2 điểm 5 và 11 được giới quan sát đặc biệt chú ý. Theo điểm 5, DHS sẽ thu thập tên tài khoản, bí danh, thông tin liên quan đến nhận diện và kết quả tìm kiếm... Còn theo điểm 11, giới chức liên bang sẽ “cập nhật hồ sơ gốc bằng các thông tin sẵn có từ internet, dữ liệu công khai, các tổ chức công, những người được phỏng vấn, người cung cấp dữ liệu thương mại và thông tin có được hoặc được tiết lộ theo những thỏa thuận chia sẻ thông tin”. Thuật ngữ “thỏa thuận chia sẻ thông tin” không được nói rõ trong quy định, nhưng nó có thể bao gồm thỏa thuận giám sát mà Mỹ đã ký với Anh, Canada, Úc và New Zealand cũng như các thỏa thuận mà DHS hiện có với những công ty như Google và nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet, theo trang tin Gizmodo.

Khi được hỏi rõ về quy định mới, phát ngôn viên DHS cho Gizmodo hay: “Quy định sửa đổi này không đại diện cho một chính sách mới. DHS, trong khả năng xử lý vấn đề nhập cư và thực thi pháp luật, tiếp tục theo dõi mạng xã hội để bảo vệ đất nước”.

Nhà phân tích về chính sách nhập cư tại Viện Nghiên cứu Cato (Mỹ) Alex Nowrasteh cho rằng việc mở rộng thu thập thông tin đối với người nhập cư có thể xuất phát từ quan ngại về vụ tấn công khủng bố ở thành phố San Bernardino (bang California) hồi tháng 12.2015, khiến 14 người chết và 24 người bị thương. Hai thủ phạm trong vụ này là Syed Rizwan Farook, công dân Mỹ có cha mẹ di cư từ Pakistan, và Tashfeen Malik, cũng đến từ Pakistan. Trong khi đó, luật sư Adam Schwartz tại Electronic Frontier Foundation, tổ chức ủng hộ quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư, cho rằng đây là phần mở rộng của việc giám sát công nghệ cao đối với người nhập cư và ngày càng có nhiều người trở thành đối tượng bị DHS kiểm tra trên mạng xã hội. “Bộ An ninh nội địa có khuynh hướng gia tăng theo dõi dân nhập cư và người nước ngoài từ mạng xã hội, và chúng tôi nghĩ đó là xâm nhập sự riêng tư và cản trở quyền tự do ngôn luận”, ông Schwartz chia sẻ với Buzzfeed News.

Trong nhiều tháng qua, Nhà Trắng đã đẩy mạnh việc kiểm tra tài khoản Twitter và Facebook của những người nộp hồ sơ xin thị thực Mỹ, theo trang tin Mashable. Ngoài ra, vào những tuần cuối cùng của chính quyền Tổng thống Barack Obama, giới chức Mỹ bắt đầu tăng cường việc kiểm tra thông tin trên mạng xã hội của người nước ngoài đến nước này. Giới chuyên gia cho rằng những chính sách mới không thể cải thiện an ninh ở Mỹ và có nguy cơ gây ra tình trạng lạm dụng, tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại cho người dân, theo tờ The Independent.

Văn Khoa