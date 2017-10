Giới chức liên bang Mỹ hôm qua ra thông cáo cho hay Sở Cảnh sát TP.New York và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã triệt phá kế hoạch đánh bom ở quảng trường Thời đại, tàu điện ngầm và xả súng tại những nơi tổ chức buổi hòa nhạc trong tháng lễ Ramadan năm 2016, bắt đầu từ ngày 6.6. Thông cáo nói rằng âm mưu được lên kế hoạch với sự hỗ trợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và 3 người đàn ông liên quan đã bị bắt, theo tờ The New York Times. Trong số này có công dân Canada 19 tuổi Abdulrahman El Bahnasawy, đang bị giam ở Mỹ kể từ khi bị bắt ở bang New Jersey hồi tháng 5.2016. El Bahnasawy đã mua nguyên liệu chế tạo bom ở Canada và kiếm được một căn nhà nhỏ gần New York để tiến hành cuộc tấn công. Người thứ 2 là công dân Mỹ Talha Haroon, cũng 19 tuổi, bị bắt vào tháng 9.2016 ở Pakistan, nơi nghi phạm này sinh sống. Nghi phạm còn lại là một người Philippines tên Russell Salic (37 tuổi), bị bắt ở quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng 4.2017.

Theo hồ sơ do tòa án liên bang ở quận Manhattan thuộc New York công bố hôm qua, kế hoạch tấn công khủng bố bị chặn đứng nhờ sự hỗ trợ của một đặc vụ FBI giả làm người ủng hộ IS. Đặc vụ này đã cố thuyết phục 3 nghi phạm rằng ông đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công cùng với họ. Trong lần liên lạc vào tháng 4.2016, El Bahnasawy gửi một tấm ảnh chụp quảng trường Thời đại, nói rằng “chúng ta cần một cú mạnh thật sự” và cho biết y muốn xả súng vào những nơi tổ chức hòa nhạc nhằm khiến nhiều người thiệt mạng. “Chúng ta sẽ cho họ thấy điều mà họ chưa nhìn thấy trong năm 2001”, El Bahnasawy nhấn mạnh với đặc vụ FBI và thổ lộ y muốn “tạo ra vụ 11.9 kế tiếp”, ý chỉ đến vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Haroon nói với đặc vụ FBI rằng tàu điện ngầm là mục tiêu “hoàn hảo” và họ sẽ xả súng giết chết tất cả những người trên tàu, kể cả phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị bắt, Haroon đã lên kế hoạch đi từ Pakistan đến Mỹ để thực hiện vụ tấn công cùng El Bahnasawy. Nghi phạm Salic cũng có liên lạc với đặc vụ FBI ngầm và gửi “khoảng 423 USD (hơn 9,6 triệu USD)” để tài trợ cho kế hoạch tấn công.

Nghi phạm El Bahnasawy đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Manhattan cách đây một năm đối với các cáo buộc như âm mưu dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tiến hành các hoạt động khủng bố. Dự kiến, El Bahnasawy sẽ bị tuyên án vào tháng 12, với mức án nặng nhất có thể là tù chung thân. Giới công tố cũng đang trông đợi Haroon và Salic sẽ bị dẫn độ tới Mỹ để đối mặt các cáo buộc như âm mưu thực hiện hành động khủng bố và ủng hộ một tổ chức khủng bố.

Văn Khoa