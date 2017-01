Thực chất, diễn biến này có ý nghĩa rất to lớn và bao hàm cả thông điệp gửi đến ông Trump.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vốn thuộc 2 liên quân khác nhau cùng tham chiến ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO mà Nga và NATO hiện trong thế đối địch. Quan hệ giữa 2 nước mới được bình thường hóa trở lại cách đây không lâu sau thời gian dài căng thẳng vì vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga.

Trận không kích vừa rồi nhằm vào IS cũng đồng thời là hoạt động quân sự chung đầu tiên giữa Nga và thành viên NATO kể từ sau Chiến tranh lạnh, diễn ra ngay trước ngày ông Trump chính thức nhậm chức cũng như ngay trước thời điểm diễn ra hội nghị quốc tế về Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng gây dựng nên. Nga đã mời Mỹ tham dự hội nghị này bất chấp phản đối của Iran.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có lợi ích chiến lược riêng ở Syria nhưng có cùng lợi ích trong cuộc chiến chống IS và có cùng thông điệp muốn phát đi về phía phương Tây. Bằng cách thể hiện quyết tâm hành động chống IS, họ muốn tác động tới ông Trump vì nhà lãnh đạo này thường tuyên bố dành ưu tiên chính sách cho chống khủng bố và IS. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng thời tạo áp lực mới đối với cả NATO lẫn EU. Họ chỉ liên quân chứ không liên minh và như thế mới thật có lợi nhất cho họ.

La Phù